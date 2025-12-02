Cristian Chivu houdt er we een hele intieme werkwijze op na bij Inter. De Roemeense trainer van de Italiaanse topclub lag onder vuur vanwege mogelijke 'ruzie' met sterspeler Lautaro Martinez, maar de Argentijn vertelt juist over de innige band die hij heeft met de voormalig verdediger van Ajax.

Nadat Inter-aanvoerder Lautaro Martinez vorige week vroegtijdig werd gewisseld in de nederlagen tegen AC Milan en Atlético Madrid, probeerden de media de indruk te wekken van spanningen binnen het team. De aanvaller reageerde echter op de kritiek door twee doelpunten te maken in de belangrijke uitoverwinning op Pisa afgelopen weekend en benadrukte zijn uitstekende relatie met coach Chivu.

'Misschien zelfs te veel'

"Alles is geweldig, we praten elke dag, hij knuffelt ons constant, misschien zelfs te veel," grapte Lautaro Martínez tegen Sky Sport Italia tijdens een prijsuitreiking maandagavond. "Ik krijg meer knuffels van hem dan van mijn vrouw, maar dat is zijn manier van werken. Het is fijn, want hij is een speler geweest in deze kleedkamer en begrijpt alles."

'We hadden zo'n coach nodig'

Martinez prijst de Roemeen, die sinds afgelopen zomer aan het roer staat bij de topclub in de Serie A. "We hadden een coach zoals hij nodig, want hij geeft ons vrijheid, vertrouwen en vertelt ons dat we al onze kwaliteiten op het veld moeten laten zien. Ik ben blij met de manier waarop zijn periode bij Inter is begonnen. De groep staat op de eerste plaats, dat is het belangrijkste om nieuwe energie te vinden en te proberen trofeeën te winnen. We zijn niet allemaal vrienden, maar we hebben desondanks goede relaties."

Simone Inzaghi

Martinez vergelijkt Chivu met Inters vorige coach, Simone Inzaghi. "Het zijn vergelijkbare coaches, ze willen allebei dat we goed voetbal spelen. Met Cristian zetten we hoger druk en proberen we de bal direct terug te winnen. Dit is iets wat we elke dag proberen te verbeteren en het heeft ons tot nu toe veel opgeleverd dit seizoen."

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.