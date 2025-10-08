Hedwiges Maduro werd vorig seizoen op pijnlijke wijze ontslagen als hoofdtrainer bij Almere City. De oud-international vertelt openhartig hoe een samenwerking met Guus Hiddink hem had kunnen 'redden', maar door interne strubbelingen nooit van de grond kwam. "De buitenwereld weet niet wat er intern speelt", stelt Maduro in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Het debuutseizoen van Maduro had hét jaar moeten worden, maar het avontuur bij 'zijn' Almere City liep uit op een teleurstelling. Na zestien wedstrijden en slechts zes behaalde punten werd Maduro op straat gezet. Toch is de oud-international overtuigd dat de situatie anders had kunnen lopen als Almere City had geluisterd naar zijn tip om Guus Hiddink als adviseur aan te stellen. "Vanaf het begin was het mijn idee om een ervaren coach naast me neer te zetten."

De frustratie zit diep bij Maduro. Volgens hem dateert het eerste contact met Hiddink al van 21 mei, maar verzuimde Johan Hansma, destijds technisch directeur van Almere City, om door te pakken. "Ik heb vóór het seizoen heel veel met Guus Hiddink gesproken. Die stelde voor om in de voorbereiding mee te draaien. Hij zou me dan bijvoorbeeld kunnen helpen wanneer ik met mijn vuist op tafel moest slaan en wanneer niet", licht de oud-Ajacied toe.

'Guus Hiddink moest achter Johan Hansma aan'

De momenteel clubloze coach neemt het Johan Hansma, tegenwoordig technisch manager bij sc Heerenveen, behoorlijk kwalijk. Volgens Maduro had één belletje naar de oud-trainer van onder meer Chelsea, PSV en Real Madrid moeten doen om het rond te maken. "Maar Guus moest eigenlijk achter Johan aan, terwijl het andersom had moeten zijn."

'De trainer der trainers in Nederland?'

Host Robert Maaskant reageert in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vol verbijstering. "Het kan toch niet zo zijn dat jij met Guus Hiddink aankomt, de trainer der trainers in Nederland, en dat Almere City hem dan niet benadert?", vraagt de oud-trainer zich af.

Maduro benadrukt dat hij meerdere pogingen heeft gedaan om Hansma te overtuigen. "Je kunt het volgende week (als Guus Hiddink te gast is bij de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine, red.) allemaal vragen. Ik heb alle appjes op mijn telefoon staan. Ik heb meerdere keren naar Johan gestuurd dat hij Guus moest bellen, omdat hij me meermaals gevraagd heeft naar het schema van de voorbereiding en wanneer hij zou kunnen komen. Dat heeft allemaal te lang geduurd. Uiteindelijk heeft Guus gezegd: dan niet."

Een gemiste kans

De gevolgen van het gebrek aan ervaren begeleiding waren groot. "Uiteindelijk kijkt de buitenwereld naar mij, maar ze weten niet wat er intern speelt. Mijn assistenten waren nog jonger dan ik (toen 38 jaar, red.) was. Ik had af en toe vragen, maar die konden zij ook niet beantwoorden. Daar liep ik wel tegenaan en dat is nu de les geweest. Dat gaat mij nooit meer overkomen natuurlijk. De volgende keer zeg ik vanaf het begin: hij (een ervaren hulp, red.) komt met mij mee en anders kom ik niet. Zo simpel is het."

Maduro benadrukt dat het vormen van een sterke staf essentieel is voor succes, ongeacht de club. "Als ik nu bij Ajax zou komen, en dat is nog belangrijker dan een training geven, dan wil ik eerst een goede staf om mij heen hebben. Anders zit je alleen maar heel veel energie aan je staf te geven en dat is verspilde energie", concludeert hij.

Beluister De Maaskantine

De Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine met Hedwiges Maduro is vanaf woensdagochtend 07.00 uur te beluisteren op YouTube, Spotify en alle andere streamingplatforms. Deze week bespreekt Maaskant onder meer de bekoelde relatie tussen Maurice Steijn en Maduro, een pijnlijke fout van Almere City rondom Guus Hiddink en zijn ambities.