Marokko wist vrijdag opnieuw niet te imponeren op de Afrika Cup. Het gastland bleef steken op 1-1 tegen Mali, wat leidde tot een stevig fluitconcert. De Atlasleeuwen worden in eigen land gezien als topfavoriet, maar volgens oud-international Khalid Sinouh is die status overtrokken. "Je merkt wel dat het wat doet", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Met vier punten uit twee wedstrijden staat Marokko er op papier goed voor, maar Sinouh kijkt met gemengde gevoelens naar de start van de Afrika Cup. "Qua resultaat kun je tevreden zijn, want dit is het maximaal haalbare als je kijkt naar de duels. Tegen Mali had je ook gewoon kunnen verliezen in het laatste half uur. Alleen, er is toch wel veel kritiek op de bondscoach (Walid Regragui, red.). Hij heeft fantastische resultaten geboekt, maar bij een toernooi voor het eigen Marokkaanse publiek wil je ook mooi voetbal zien. Dat ontbreekt, het loopt stroef", stelt Sinouh.

'Winning coach heeft altijd gelijk'

Het publiek had gehoopt op aanvallender voetbal na de sterke WK-prestatie van drie jaar geleden, toen de halve finale werd bereikt. "Iedereen in Marokko had nu toch wel graag gezien dat hij iets speelser en aanvallender zou gaan spelen. Het is alleen wel zo dat een winning coach altijd gelijk heeft. Hij is al een jaar ongeslagen, dus wie zijn wij dan om er iets van te vinden?", zegt de viervoudig international.

Onbegrijpelijke wissels

Tóch begrijpt de ex-keeper het enigszins wel dat er kritiek is op Regragui. "Ik vind het goed dat hij met een vaste basis speelt, maar ik heb wel met verbazing naar de wissels gekeken. Hij haalde met Ounahi en Diaz al zijn twee beste spelers er vanaf en dan later ook nog eens Sofyan Amrabat, terwijl hij het slot op de deur is. Daarna zag je dat Mali ontzettend gevaarlijk werd. Het was plots heel chaotisch, de hele structuur van het elftal viel weg. Daar schrok ik wel van, hoor. Als je straks speelt tegen Kameroen, Egype of Senegal, dan weet je dat zij het wel afstraffen."

Slechte prestaties op Afrika Cup

Sinouh benadrukt dat de Afrika Cup historisch gezien überhaupt geen toernooi is waar Marokko floreert. "De laatste keer dat de Marokkaanse ploeg de finale bereikte, was toen ik nog bij de nationale ploeg zat (2004, red.). Voor de rest hebben ze altijd heel matig tot slecht gepresteerd. De cijfers liegen niet", vervolgt de oud-doelman, die erop wijst dat Marokko het toernooi slechts één keer won. "Ivoorkust en Kameroen zijn eerder favorieten voor het winnen van de Afrika Cup. Al zeg ik dat ook om de druk een beetje weg te halen", zegt hij met een knipoog.

Salah-Eddine snel geslachtofferd?

De ex-international heeft wel met veel bewondering gekeken naar Noussair Mazraoui en Anass Salah-Eddine. "Hij had twee fantastische voorzetten, maar die werden niet afgemaakt. Hij is gewoon heel stabiel", zegt Sinouh vol lof over de PSV'er. Tóch verwacht de ex-prof dat de PSV'er snel geslachtofferd zal gaan worden als Achraf Hakimi weer fit is. "Dan zal hij wel gewisseld worden, want deze bondscoach kijkt honderd procent naar de bewezen diensten van spelers."

Over Saibari is Sinouh kritischer. "Ik vind hem tot nu toe tegenvallen", zegt hij over de middenvelder die dit seizoen bij PSV juist uitstekend in vorm was met elf goals en vier assists. “Je moet hem ook even wat tijd geven, want hij speelt ook niet op zijn favoriete positie. Maar als hij scherp is, dan maakt hij kansen als tegen Mali af."

De voormalig doelman denkt dat de enorme druk vanuit het Marokkaanse publiek zwaar op de spelers weegt, ook bij Saibari. "Dat zorgt voor héél veel druk en kritiek op de ploeg. Je merkt wel dat het wat doet in de ploeg. Bij Amrabat dacht ik in de eerste wedstrijd ook: wat is dit, joh? Nou, dat kan maar één ding zijn: de gigantische druk. Ik hoop maar dat ze daarmee om kunnen gaan, want om ver te komen in het toernooi moet er wel met durf en lef gevoetbald worden."