Kameroen staat in de kwartfinale van de Afrika Cup tegen Marokko en dat is volgens oud-international Willie Overtoom allesbehalve toeval. De Ontembare Leeuwen laten een duidelijke groei zien, zijn tactisch minder voorspelbaar en kunnen juist daardoor Marokko pijn doen. De oud-international van Kameroen houdt een speciale band met zijn geboorteland. "Het voetbal wordt groots beleefd."

Kameroen maakt op deze Afrika Cup een stabiele indruk. "Het is alleen op tactisch gebied een georganiseerde chaos. Al vind ik wel dat ze daarin stappen hebben gemaakt. Tegen Zuid-Afrika hadden ze het in het begin heel lastig en gaven ze kansen weg, maar dat hebben ze toen in de wedstrijd veranderd. Vroeger hadden ze geen verandering doorgevoerd en waren ze gewoon op dezelfde manier verder gegaan", zegt de drievoudig international tegen Sportnieuws.nl.

Weinig reden tot klagen

Volgens Overtoom is er in Kameroen dan ook weinig reden tot klagen. "De kwartfinale is natuurlijk al best wel een prestatie. Vooral omdat ze ook al tegen twee grote landen hebben gespeeld met Ivoorkust (1-1) en Zuid-Afrika (2-1)." Vrijdagavond wacht echter een nieuwe uitdaging: gastland Marokko. "Ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen, dat is toch wel een van de favorieten."

Kansen tegen kwetsbaar Marokko

Hoewel Marokko prima resultaten boekte, ziet Overtoom ook zwakke plekken. "Ze spelen nog niet overtuigend en ik vind ze vooral op de counter heel erg kwetsbaar. Daar liggen de kansen voor Kameroen." De speelstijl van de Kameroeners zou volgens hem goed kunnen uitpakken. "Wij spelen natuurlijk met vijf mensen achterop en twee spitsen. Als Marokko balverlies lijdt, dan ligt er ontzettend veel ruimte. Als Kameroen hoog druk gaat zetten en loert op de diepgang erachter, dan geef ik ze wel een kans. Het Afrikaans voetbal is alleen héél onvoorspelbaar…"

Speciale band met Kameroen

Overtoom werd geboren in Kameroen, maar verhuisde al op driejarige leeftijd naar Nederland. Hij doorliep de Nederlandse jeugdelftallen en maakte deel uit van het Olympisch Elftal, maar koos uiteindelijk voor Kameroen. Zijn geboorteland blijft hem dierbaar. "Ik wilde graag met mijn moeder een keer die kant op, maar toen was het niet veilig."

De onveiligheid had alles te maken met terreurorganisatie Boko Haram en politieke onrust. "Dat zijn dingen waardoor je toch minder snel die kant opgaat. Helaas ben ik er dus niet meer naartoe gegaan sinds mijn laatste interland (in 2013, red.)", aldus Overtoom.

Voetbal als levensader

Dat Kameroen voetbal ademt, staat voor Overtoom buiten kijf. "Je hebt drie belangrijke zaken: godsdienst, school en familie. Daarna komt voetbal, want daar halen mensen ontzettend veel plezier uit. Het wordt ontzettend groots beleefd." De emoties kunnen daarbij hoog oplopen. "De bevolking leeft daarom dus ook écht toe naar wedstrijden op de Afrika Cup, zoals nu tegen Marokko. Dan gaat het er heel emotioneel aan toe."

Dat merkte hij al snel bij zijn debuut. "We wonnen van Guinee, maar we speelden niet goed. Na de wedstrijd kregen we een baksteen door het raam van de spelersbus." Teamgenoten maakten nog heftigere situaties mee. "Zij kwalificeerden zich niet voor het WK 2006 door een gemiste strafschop in de laatste minuut. Na de wedstrijd kwamen de supporters verhaal halen in de bus. De jongens waren helemaal in paniek, dat zijn de taferelen in Kameroen…"

Volop vertrouwen

Vrijdagavond kijkt heel Kameroen gespannen toe. Overtoom doet dat met vertrouwen. “Ik gok dat ze het gaan redden. Het wordt een heel stiekeme overwinning. Marokko heeft waarschijnlijk het betere van het spel, maar Kameroen gaat er met de winst vandoor”, besluit de oud-voetballer van onder meer Heracles Almelo en AZ.