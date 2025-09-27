Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende keek met verbazing naar FC Twente - Fortuna Sittard op de vrijdagavond. Danny Makkelie kwam in opspraak door onder andere een discutabele penalty, waar Fortuna-trainer Danny Buijs over leeg liep na afloop. "Ik vraag me af of scheidsrechters niet teveel in hun eigen waarheid geloven", zegt Van der Ende.

Danny Makkelie kwam vrijdagavond behoorlijk in opspraak na zijn optreden bij FC Twente - Fortuna Sittard. Hij gaf onder andere een penalty waar lang niet iedereen het mee eens was en besloot ook discutabel bij een beslissing vlak voor de 3-1 van Twente. Althans, zo zag oud-scheidsrechter Mario van der Ende dat.

Overtuigd van zijn gelijk

Van der Ende is het met Buijs eens wat betreft de penalty: "Als je ziet wat er met hoekschoppen en vrije schoppen gebeurt in een strafschopgebied, dan kan je er wel om de vier minuten een penalty geven. Maar Makkelie is helemaal overtuigd van zijn gelijk, en is een type die daar niet vanaf te brengen is. Aan de andere kant, de VAR grijpt ook niet in. Die was het dus kennelijk eens met de beslissing."

Het is een trend die Van der Ende sowieso ziet in het scheidsrechterskorps. Veel blijven halstarrig vasthouden aan hun beslissing. "Ik weet niet of het door spanning komt, of door een bepaald mechanisme in die hersenpan, dat zij zo in hun eigen waarheid geloven. Ik heb het idee dat dit een grote rol speelt in het arbitragegilde. Het heeft ook met waarnemingsvermogen en interpretatie te maken", legt hij uit.

Teamspirit

De situatie was volgens hem ook vrij makkelijk op te lossen. Danny Buijs, trainer van Fortuna, was boos, de spelers waren boos. En op één moment had hij wél in hun voordeel kunnen meewerken, dat liet hij na. Vlak voor de 3-1 van Twente, zwaaide de grensrechter met zijn vlag voor een overtreding tegen Twente vlak voor het strafschopgebied van Fortuna.

Omdat de bal van de voet van de Fortunees terugrolde naar de keeper, liet Makkelie doorspelen maar er werd geen voordeel uit de situatie gehaald. De keeper moest gelijk de bal wegtrappen en zo kwam Twente weer aan de bal en scoorde vervolgens. "Makkelie spreekt veel over teamgevoel en teamspirit. Wat had er nou makkelijker geweest dan gewoon te fluiten als die grensrechter zijn vlag omhoog gooit voor de overtreding? Dat heeft er ook weer mee te maken: wat gaat er toch in dat hoofd van die scheidsrechter om?"

Kritiek Danny Buijs

Makkelie gaf Buijs geel, nadat hij bij de strafschop cynisch klapte richting de arbiter. "Begrijpelijk, maar niet slim", vindt Van der Ende de actie van Buijs. "Dat hij geel kreeg, kan volgens de spelregels. Makkelie kan zelf wel wegkijken, maar ook een assistent over vierde man had hem kunnen inseinen.”

Buijs was na afloop ook kritisch op Makkelie in de interviews met de media. "Je weet waar het vandaan komt. De ene kan zich dan op een andere manier uiten of beter beheersen dan de ander. Ik denk niet dat hij aangepakt zal worden voor het klappen, maar die teksten die hij gisteren bezigde... Als ze straks bij de KNVB zeggen dat is geen voorbeeldgedrag. Ik vond het grappig, maar het is de vraag of de aanklager dat ook vindt."

