Ex-topvoetballer Gareth Bale heeft een opvallende angst ontwikkeld na zijn sportcarrière. Hij is namelijk bang om blut te worden. De 36-jarige heeft miljoenen verdiend, onder andere bij Real Madrid. Toch weet hij niet precies hoe hij daarmee om moet gaan.

Bale speelde van 2013 tot 2022 bij Real Madrid en verdiende daar 29 miljoen pond per jaar. In 2023 stopte hij met voetballen bij Los Angeles FC. Hij heeft van veel oud-voetballers gehoord dat zij hun fortuin na hun carrière zijn kwijtgeraakt en dat boezemt hem angst in.

"Dat is iets waar ik altijd bang voor ben", zegt hij bij Front Office Sports. "Je leest artikelen over mensen die failliet gaan na hun topsportcarrière. Ze weten niet hoe ze met geld moeten omgaan." Daarom besloot oud-aanvaller om sober te leven.

"Veel atleten leven en luxe levensstijl. Ik probeer dat niet te doen", zegt de 36-jarige. "Ik heb altijd nagedacht over wat ik na mijn voetbalcarrière zou doen. Dan krijg je geen salaris meer. Hoe deel je dan je leven in?" Met die vraag worstelde Bale.

Investeringen

Daarom dacht hij er al vroeg over na. Hij investeerde veel geld in verschillende dingen. "Als één daarvan instort, blijft de rest nog overeind", legt hij uit. Hij bezit met name bedrijven in Cardiff sinds zijn pensioen, waaronder een bar met mini-golf. Golf is dan ook een grote hobby van Bale. Daarnaast werkt hij als analist bij TNT Sports tijdens Champions League-wedstrijden en heeft hij een commerciële samenwerking met BMW.

Duurste voetballer aller tijden

Hij wil zelfs Cardiff City, de club waar hij vroeger fan van was, kopen. "De club doet het al jaren slecht en heeft zoveel potentieel. We zouden heel graag de club in handen hebben en ze terugbrengen naar waar de club hoort te staan", sluit Bale af. De inmiddels ex-topvoetballer groeide bij Tottenham Hotspur uit tot wereldster en verdiende een transfer naar Real Madrid, waarmee hij toentertijd de duurste voetballer aller tijden werd. In de Champions League-finales van 2014 en 2018, waarbij vooral zijn omhaal tegen Liverpool wereldwijd geroemd is.