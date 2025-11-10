Liverpool smeet voor het eerst met geld in de transferperiode, Chelsea gaf zoals gewoonlijk weer veel uit en zelfs promovendi wisten hun weg naar nieuwe spelers te vinden. Maar niet elke aankoop in de Premier League pakte even goed uit. Sterker nog: recordtransfers als Florian Wirtz en Alexander Isak vallen erg tegen bij Liverpool. Het is dan ook niet gek dat er een veel mindere naam wél bovenuit steekt in Engeland.

Voormalig Manchester United-aanvaller en Engels international Wayne Rooney heeft Granit Xhaka uitgeroepen tot 'aanwinst van het seizoen'. Xhaka maakte deze zomer de overstap naar Premier League-nieuwkomer Sunderland voor 13 miljoen pond. De Zwitser kwam over van Bayer Leverkusen na een kampioensseizoen in de Bundesliga en een gewonnen Duitse beker. De aanvoerder van de 'Black Cats' heeft elke minuut van de tot nu toe gespeelde competitiewedstrijden meegemaakt, met één doelpunt en drie assists op zijn naam.

'Hij is briljant'

"Na zijn terugkeer in de Premier League vroeg iedereen zich af of hij nog op hetzelfde niveau zou zijn. Zeker bij een team dat net gepromoveerd is, wat voor impact zou hij kunnen hebben? Maar hij is waarschijnlijk de aanwinst van het seizoen, hij is briljant", verklaarde Rooney in zijn eigen podcast. "Na de situatie bij Arsenal, zelfs toen de fans zich tegen hem keerden, keerde hij terug op het veld en gaf hij alles voor het team. Daarna hielp hij Leverkusen om Bayern München te verslaan op weg naar de titel. Dat toont aan hoe goed hij eigenlijk is", voegde hij eraan toe.

'Een soort vaderfiguur'

"Sunderland heeft een erg jonge selectie. Hij is een soort vaderfiguur voor hen en zal als aanvoerder van enorme hulp zijn voor de coach", besloot de voormalige aanvoerder van Manchester United. Sunderland staat op de 4e plaats in de Premier League met 19 punten na 11 gespeelde speelrondes. Afgelopen weekend speelde de ploeg uit het noordoosten van Engeland met 2-2 gelijk tegen de voormalige club van Granit Xhaka en koploper Arsenal. Ex-Ajacied Brian Brobbey was de grote man met de gelijkmaker in blessuretijd. Bij de club uit de buurt van Newcastle staan ook Robin Roefs en Lutsharel Geertruida onder contract.

Alles over Premier League

