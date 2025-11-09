Het duel tussen Sunderland en Arsenal kreeg zaterdag al vóór de aftrap een verrassende wending. Brian Brobbey kroonde zich later tot held met een late gelijkmaker, maar de thuisploeg had nóg een slimme truc in petto. In aanloop naar het duel met de koploper paste Sunderland namelijk iets aan in het stadion.

De thuisploeg leek op weg naar een stunt toen verdediger Dan Ballard in de eerste helft de 1-0 binnenschoot tegen zijn oude club. Arsenal herstelde zich na rust via doelpunten van Bukayo Saka en Leandro Trossard, en leek de elfde overwinning op rij binnen te slepen. Maar diep in blessuretijd dook Brobbey op. De Nederlandse spits, sinds deze zomer in Engelse dienst, bracht het stadion in extase met een acrobatische omhaal: 2-2. Een punt dat voelde als een overwinning op de koploper.

Sluwe zet naast het veld

Maar de echte verrassing zat niet in Brobbey's omhaal, maar in wat Sunderland al vóór de aftrap had bedacht. De club had in stilte een kleine, maar slimme aanpassing doorgevoerd in het Stadium of Light. De reclameborden stonden plots zo'n twee meter dichter op het veld dan normaal. Geen toevalligheid, maar een bewuste poging om Arsenal's gevaar bij verre inworpen en standaardsituaties te neutraliseren.

De ploeg van Mikel Arteta staat bekend als specialist in dode spelmomenten, dus besloot Sunderland de tegenstander wat te hinderen. Op foto's van eerdere thuisduels is te zien dat er normaal veel meer ruimte is tussen de borden en de zijlijn. Tegen Arsenal was dat niet het geval en dat bleef niet onopgemerkt. Supporters spraken op sociale media van 'pure Engelse sluwheid' en 'de slimste zet van het seizoen'.

Plan betaalt zich uit

Trainer Régis Le Bris bevestigde na afloop dat het om een bewuste ingreep ging. "We probeerden de details te vinden die het verschil konden maken", zei hij bij BBC Sport. "Ze zijn erg sterk bij standaardsituaties, dus wij moesten creatief zijn. Uiteindelijk werkte het goed." Zijn plan pakte uit: Sunderland hield de koploper lang op afstand en pakte dankzij Brobbey's late treffer alsnog een punt.

Voor de ploeg uit het noorden van Engeland voelt het gelijkspel als meer dan dat. Niet alleen hield Sunderland de machtige koploper van zich af, ook bewees het dat je als underdog slim moet spelen. "We waren slim, dapper en hebben alles gegeven", zei Le Bris trots. De promovendus staat inmiddels knap vierde in de Premier League, al kan het zondag nog worden ingehaald door enkele ploegen.

