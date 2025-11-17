Bij Ajax is de chaos inmiddels zo groot dat zelfs de meest doorgewinterde mensen binnen de club niet meer om de problemen heen kunnen. Algemeen directeur Menno Geelen ziet de sportieve én bestuurlijke onrust oplopen en kiest nu voor de frontale aanval. In een uitgebreid gesprek spreekt hij zich onverwacht fel uit over de interne kritiek, de gemaakte fouten en wat volgens hem nú moet veranderen om Ajax weer op de rails te krijgen.

De crisis die al maanden rond de club hangt, doet Geelen zichtbaar pijn. De directeur zegt geen seconde spijt te hebben van zijn rol, maar is glashelder over de huidige situatie. "Bij Ajax horen verwachtingen en die hebben we niet kunnen waarmaken", erkent hij in gesprek met Voetbal International. "Ik voel me niet alleen verantwoordelijk, dat bén ik ook. Het doet mij pijn dat we er zo voor staan." Volgens Geelen zijn de sportieve tegenvallers én de bestuurlijke instabiliteit simpelweg niet Ajax-waardig.

Wat hem misschien nog wel het meest stoort, is het gedrag van clubmensen onderling. De afgelopen weken vlogen Ajacieden elkaar openlijk in de media in de haren. En dat is volgens Geelen funest. "Dat is nooit goed. Het stoort mij en dat moet veranderen binnen en rondom Ajax", zegt hij. De directeur hamert op het belang om als één partij naar buiten te treden, niet elkaar afbranden. "We moeten dicht bij elkaar blijven. Dat creëert rust, en dat is wat onze club nu nodig heeft."

Sportieve structuur ligt opnieuw in puin

Intussen is de sportieve structuur opnieuw ontwricht: de technisch directeur weg, de trainer weg, en een selectie die opnieuw niet in balans lijkt. Toch blijft Geelen achter zijn principe staan dat voetbalmensen de belangrijkste sportieve knoppen moeten bedienen. "Mensen met voetbalkennis moeten voetbalbeslissingen nemen", benadrukt hij. Tegelijk erkent hij dat dit afgelopen seizoen niet altijd goed is uitgepakt. "We hebben te veel trainers gehad in te korte tijd. Dat hoort niet bij Ajax."

De zoektocht naar een nieuwe technisch directeur én trainer loopt inmiddels parallel. De volgorde staat voor Geelen vast: eerst een technisch directeur, daarna een trainer. Ajax wil af van de constante wisselingen die de club de afgelopen jaren hebben ontwricht. "Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, juist nu", stelt hij. De directeur benadrukt dat er dit keer geen haastige besluiten worden genomen, maar dat er eindelijk een stabiele lijn moet worden opgebouwd voor de lange termijn.

'De basis is en blijft voetbal'

Naast het sportieve drama staat ook de bestuurlijke structuur van de club onder druk. Ajax is volgens Geelen uitgegroeid tot een log, complex bedrijf waar te veel lagen door elkaar heen lopen. Toch ziet hij dat niet als excuus. "We zijn een voetbalclub die ook een bedrijf is. De basis is en blijft voetbal", zegt hij. De directeur wil terug naar eenvoud en duidelijkheid, met minder ruis en meer focus op wat er daadwerkelijk op het veld moet gebeuren.

Geelen blijft ondanks alles optimistisch. Ajax heeft volgens hem genoeg potentie om te herstellen, maar dan moet er nu echt worden ingegrepen. "Rust is een wapen dat nooit weigert." Pas als die rust terugkeert, kan de weg omhoog weer worden gevonden. Tegen Excelsior kan zaterdagavond in de eigen Arena alvast een eerste voorzichtige stap worden gezet.

