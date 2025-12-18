Er vond woensdagavond een bijzonder sportevenement plaats in Den Bosch. Voor de goededoelenactie Serious Request kwamen in De Vliert, het stadion van FC Den Bosch, een aantal ex-topvoetballers in actie. Dat team stond onder leiding van Frank de Boer, die onder meer zijn broer Ronald aanstuurde. Het tweetal genoot zichtbaar van de wedstrijd tegen het elftal Louis van Gaal, zo bleek na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het werd 6-2 voor het 'Sterrenteam' van De Boer. Dat was ook niet zo verwonderlijk, want er deden een aantal ex-profs mee. Bij Van Gaals elftal was dat niet zo. Luisteraars van radiozender 3FM konden zichzelf inkopen door geld te doneren. In gesprek met Sportnieuws.nl was Ronald echter behoorlijk onder de indruk.

"De luisteraars die zich hebben ingekocht voor deze wedstrijd deden het goed", vond hij. "We hadden zelfs op 1-0 achter kunnen komen. Ze deden echt goed mee. 6-2 gewonnen, maar ze kunnen trots zijn."

Snelheid loopt hard terug

Zelf was hij ook wel content met zijn spel, al is de snelheid niet meer wat het is geweest. "Aan de bal gaat het meestal nog wel. Een groot veld wordt altijd lastiger, maar ik had nergens last van. De vorige keer met Ajax in Tbilisi moeste ik na een kwartier afhaken vanwege mijn achillespees. Dat was vandaag totaal niet het geval."

'Praatjesmaker' tijdens wedstrijd

En Frank? Die genoot als coach van zijn overwinning en kon vooral lachen om Glenn Helder, die ook met het team meedeed. De ex-speler van onder meer Vitesse en Arsenal was niet gediend van de beslissingen van de coach. "Dat is een beetje een praatjesmaker. Hij wilde niet gewisseld worden, maar raakte echt geen bal."

Al met al was het voor de bezoekers en hoofdrolspelers in De Vliert een geslaagde avond. En het leverde ook nog een fraai geldbedrag op voor Spieren voor Spieren, het goede doel van deze editie van Serious Request. Frank: "We zeuren al als we een spierblessuretje hebben, voor die kinderen is het elke dag al een opgave. Kunnen ze een stap maken of kunnen ze hun kop thee of limonade drinken? Het is voor hen niet zo normaal wat wij wel normaal vinden."

Ook Louis van Gaal is blij

Ook Louis van Gaal, een van de boegbeelden van de actie, had een fraaie avond als coach van het elftal dat zich had ingekocht. "Ik vind coachen nog steeds heel leuk, zeker als je het voor een goed doel doet."

Van Gaal had tegenover Sportnieuws.nl ook nog een woordje klaar over Ajax, dat De Klassieker afgelopen weekend van Feyenoord won (2-0).