2025-07-13T16:37:28+00:00

Anouk Hoogendijk baalt er flink van dat het vrouwenvoetbal ineens weer 'terug bij af' lijkt nu de Oranje Leeuwinnen op het EK voor een desastreus einde lijken te zorgen. Met de wedstrijd tegen topland Frankrijk te gaan, is de kans om door te gaan miniem. "Ik hoop dat we vanavond iedereen de mond snoeren", zegt 103-voudig international Hoogendijk in gesprek met Sportnieuws.nl.

2025-07-13T10:00:00+00:00

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast werd de discussie geopend over de druk die rust op de schouders van de Oranje Leeuwinnen. Camerajournalist Leah Smith legde haar collega Aron Kattenpoel Oude Heerink de stelling voor: 'De verwachtingen rondom de Leeuwinnen zijn te hoog.' Het duo is het erover eens dat er veel wordt gevraagd, misschien wel té veel.

2025-07-08T10:00:00+00:00

Een massa aan zingende, dansende en uitgedoste Oranje-fans die in een mars naar het stadion trekken: de fanwalks van de Nederlandse supporters zijn uitgegroeid tot een bijzonder fenomeen. Onder meer vóór het EK-duel met Wales kwamen supporters massaal samen om de Oranje Leeuwinnen aan te moedigen. Maar is deze succesformule ook iets voor andere landen, of blijft het een typisch Nederlands feestje?

2025-07-07T17:00:00+00:00

Lieke Martens staat aan de vooravond van haar afscheid als profvoetballer. De 32-jarige aanvalster liet zondagavond al twijfels doorschemeren over haar sportieve toekomst en nam een dag later officieel afscheid van haar club Paris Saint-Germain. Sportnieuws.nl sprak met Esmee Brugts, die bij de Oranje Leeuwinnen met Martens samenspeelde. "Dat ik met haar op het veld heb mogen staan...", zegt Brugts zeer respectvol.

16:14 - 07-07-2025

Het EK is voor de Oranje Leeuwinnen spectaculair begonnen, maar voor Esmee Brugts werd het duel tegen Wales extra bijzonder. Niet alleen scoorde de aanvalster van FC Barcelona, ook mocht ze koningin Máxima ontmoeten. Brugts straalt nog na van het koninklijke moment. "Het is toch wel speciaal dat ze weet wie je bent", vertelt de 21-jarige Leeuwin.

06:00 - 05-07-2025

De Oranje Leeuwinnen openen hun EK-campagne tegen Wales, direct na een enerverende dag waarop bondscoach Andries Jonker stevig aan de tand werd gevoeld tijdens een pittige persconferentie. Het belang van een overtuigende start in Zwitserland is groter dan ooit. Toch blijft Barbara Barend optimistisch over de kansen van Nederland. "Engeland en Frankrijk zullen zich ook niet verheugen op een poule met Nederland."

10:17 - 03-07-2025

Tijdens het EK in Zwitserland maken de Oranje Leeuwinnen, die zaterdag pas hun eerste duel spelen, tot nu toe vooral indruk op social media. De zonnige vakantiekiekjes vliegen de volgers om de oren. Waar sommigen daarvan genieten, zijn er ook twijfels of het telefoongebruik niet te veel afleidt van het voetbal. "Soms voelt het wel een beetje too much", merkt voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink op.

2025-07-02T16:33:28+00:00

Met een zonovergoten Zwitserland als decor bereiden de Oranje Leeuwinnen zich voor op hun eerste wedstrijd van het EK. Eén van de smaakmakers in de groep is de negentienjarige Wieke Kaptein, die een indrukwekkend seizoen bij Chelsea achter de rug heeft. Terwijl het openingsduel tegen Wales steeds dichterbij komt, gunt ze Sportnieuws.nl een kijkje in het kamp van de Leeuwinnen.

2025-07-02T06:00:00+00:00

In de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast bespreken camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink hun top drie speelsters die tijdens het EK in Zwitserland extra in de gaten moeten worden gehouden. "Ik kan me voorstellen dat dan wel de bodem onder je voeten vandaan zakt", zegt de laatstgenoemde over Spaanse sterspeler Aitana Bonmatí.

06:00 - 02-07-2025

De eerste trainingsdag van de Oranje Leeuwinnen was chaotisch: door het Zwitserse onweer moest de training kort worden stilgelegd. Toch draaide alles vooral om één vraag: is Lineth Beerensteyn fit? Die onzekerheid hangt als een schaduw boven de selectie. Niet voor niets legde Sportnieuws.nl-camerajournalist Leah Smith de stelling: 'Gaat Beerensteyn vóór zaterdag naar huis?' voor.