2025-07-13T16:37:28+00:00
Ex-topvoetbalster kijkt met 'pijn in het hart' naar Oranje Leeuwinnen: 'Ik vind het zo vervelend om te horen'
Anouk Hoogendijk baalt er flink van dat het vrouwenvoetbal ineens weer 'terug bij af' lijkt nu de Oranje Leeuwinnen op het EK voor een desastreus einde lijken te zorgen. Met de wedstrijd tegen topland Frankrijk te gaan, is de kans om door te gaan miniem. "Ik hoop dat we vanavond iedereen de mond snoeren", zegt 103-voudig international Hoogendijk in gesprek met Sportnieuws.nl.