Leah Smith is camjo en videoredacteur. Ze valt vaak op als een van de weinige vrouwelijke camjo’s. Zij heeft een scherp oog voor het vertellen van verhalen door middel van beeld en weet verdiepende vragen te stellen tijdens interviews. Met een brede achtergrond als videograaf en presentator weet ze zowel voor als achter de camera precies wat er moet gebeuren om de verhalen binnen de topsport te vertellen.

