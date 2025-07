Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Engeland moeten de Oranje Leeuwinnen zichzelf bijeenrapen. De stemming binnen en rondom het team is allesbehalve positief. Oud-international en EK-winnares Kelly Zeeman windt er in haar analyse geen doekjes om. "Dat vind ik eigenlijk heel raar", stelt Zeeman in de podcast 'Sportnieuws.nl in Oranje'.

De nederlaag tegen Engeland kwam hard aan bij de speelsters en staf van het Nederlands elftal. "Het was héél erg slecht. Het viel me wel heel erg tegen", stelt Zeeman, die zelf ooit met een monsterscore van het veld stapte. "Wij hebben met Ajax een keer met 9-0 verloren van Lyon. Toen wist je vooraf al dat je die wedstrijd nooit zou kunnen winnen, maar zo’n groot verschil is er bij Nederland en Engeland natuurlijk niet. Oranje zou prima kunnen winnen van Engeland, maar als je zo’n slechte pot op de mat legt… Dan kan je van niemand winnen", luidt de harde analyse.

Oranje Leeuwinnen ‘houden schijn hoog’ na opvallend besluit KNVB: 'Het is gewoon klaar' De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf aardig in de nesten gewerkt met de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Engeland. De kansen op de kwartfinales op het EK zijn plots minimaal. Oud-trainer Gertjan Verbeek heeft weinig vertrouwen in een wonder tegen Frankrijk, maar heeft wel een belangrijke tip voor bondscoach Andries Jonker.

'Jonker vermoordt Brugts op linksback'

Niet alleen het team krijgt kritiek van de EK-winnares van 2017, ook bondscoach Andries Jonker moet het ontgelden. "Ik vind het zó zonde van Esmee Brugts, die valt helemaal weg. Het is gewoon geen linksback in een viermansverdediging. Eigenlijk vermoordt Jonker haar op die positie. Ze heeft echt de kwaliteiten om bijvoorbeeld de Lieke Martens-rol op te pakken", gaat Zeeman verder.

Beluister hieronder de nieuwe Sportnieuws.nl in Oranje-podcast.

Verbazing over keuzes van Jonker

Zeeman merkt op dat verschillende speelsters misbruikt worden op het EK in Zwitserland. Ze wijst onder meer op de flanken met Jill Roord en Victoria Pelova. "Het lijkt erop alsof alle poppetjes bij Jonker moeten spelen, dus hij zet ze maar op andere posities neer. Het heeft gewoon geen zin om de hele tijd met middenvelders op de buitenkanten te spelen", stelt de oud-verdediger, die tegen Frankrijk hoopt op Lineth Beerensteyn. "Er móét sowieso diepgang komen."

Barbara Barend trekt pijnlijke conclusie over Oranje Leeuwinnen: 'Wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is...' Sportjournaliste Barbara Barend stelt dat de Oranje Leeuwinnen zich al bijna kunnen opmaken voor hun terugkeer naar Nederland. Ze deed een pijnlijke constatering bij de 4-0 nederlaag tegen Engeland. "Het was bijna sneu, vond ik", vertelt Barend in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast.

'Frankrijk is nóg beter dan Engeland'

De volgende horde is Frankrijk, een ploeg die volgens Zeeman nóg sterker is dan Engeland. "Het wordt verschrikkelijk lastig. Ik denk dat je gewoon iets heel anders moet gaan doen. Je moet kijken hoe we ervoor gaan zorgen dat we weinig kansen weggeven, zodat de organisatie gewoon veel beter staat verdedigend en vanuit daaruit een plan gaan bedenken. Al kun je met deze opstelling ook niet op de counter kan gaan spelen. Daar hebben we de snelheid niet voor.”

Voor Zeeman is het duidelijk dat er flink gewisseld moet worden om het tij te keren. "Ik zou in ieder geval wat andere wissels erin gooien om die tendens te doorbreken", vervolgt de voormalig speelster van onder meer Ajax en SC Heerenveen.

Scenario’s voor kwartfinale: hoop op wonder

Terwijl het de groepsfase op z’n einde loopt, is het voor de Oranje Leeuwinnen rekenen en hopen. De kansen op een plek bij de laatste acht van het EK zijn klein: alleen bij een overwinning op Frankrijk met minstens drie doelpunten verschil of puntenverlies van Engeland tegen Wales kan de ploeg van Jonker nog naar de knockout-fase. "Al denk ik dat Engeland gewoon met 5-0 wint."

En dus moeten de Oranje Leeuwinnen zich bezighouden met verschillende scenario's. Zeeman weet uit eigen ervaring dat men zeker wel bezig is met de scenario's en de uitslag op het andere veld. "Het is onzin als speelsters zeggen dat ze niet met de scenario’s bezig zijn. Je moet je natuurlijk wel helemaal focussen op je eigen wedstrijd, maar er wordt sowieso rekening gehouden met die andere wedstrijd."

Ze vindt het opvallend dat sommige internationals niet op de hoogte leken van de moeilijke situatie door het pijnlijke verlies tegen Engeland. "Dat vind ik wel héél raar eigenlijk", besluit Zeeman.

Dit zijn de scenario's voor de Oranje Leeuwinnen om te overleven op EK vrouwenvoetbal De pijnlijke nederlaag op het EK vrouwenvoetbal tegen Engeland heeft de Oranje Leeuwinnen in een bijna onmogelijke situatie gebracht. De route naar de kwartfinale is nagenoeg afgesloten, maar er is nog altijd een sprankje hoop. Sportnieuws.nl zet voor cruciale clash met Frankrijk de scenario’s op een rij.

Sportnieuws.nl in Oranje

Sportnieuws.nl is van de partij bij het EK van de Oranje Leeuwinnen. Bekijk hieronder de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje, waarin camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink het laatste nieuws van de Leeuwinnen bespreken.