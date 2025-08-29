Trainer Ruben Amorim krijgt het bij Manchester United maar niet voor elkaar om het zinkende schip boven water te houden. De gevallen topclub verloor in een bekertoernooi zelfs van een vierdeklasser. Het leidt tot opvallende teksten bij de Portugese opvolger van Erik ten Hag, die vorig jaar werd ontslagen door The Red Devils.

De ploeg van Ruben Amorim werd na een bizarre strafschoppenserie (12-11) uitgeschakeld in de League Cup door vierdeklasser Grimsby. Daarmee werd een late comeback van United van 0-2 naar 2-2 alsnog compleet tenietgedaan en komt de Portugees zodoende verder onder druk te staan na het uiterst zwakke einde van vorig seizoen.

"Soms haat ik mijn spelers'

Zaterdag speelt Manchester United in de Premier League thuis tegen Burnley. Dat team staat na twee speelronden hoger dan Manchester United: tiende versus zestiende.

Ruben Amorim has dropped a bombshell about his squad and also delivered a pointed message to Kobbie Mainoo 😳🗣️ pic.twitter.com/bvACQn8fE5 — Daily Mail Sport (@MailSport) August 29, 2025

In zijn perspraatje gaf Amorim toe: "Soms haat ik mijn spelers. En soms wil ik ermee kappen. Het is heel verdrietig allemaal. Na zo'n nederlaag zal ik dit soort reacties blijven geven. Maar soms houd ik ook van mijn spelers, dan wil ik voor ze opkomen. Zo zit ik in elkaar. Soms denk ik: hier wil ik nog 20 jaar blijven."

Knokken

Ook had de trainer een boodschap voor Kobbie Mainoo, de 20-jarige middenvelder die drie jaar geleden doorbrak en het ook al schopte tot het Engelse nationale elftal. "Hij moet vechten voor zijn plek", aldus Amorim. "Ik wil dat hij blijft, maar hij moet knokken. Ik snap het dat spelers teleurgesteld zijn als ze geen speeltijd krijgen. Maar ze zitten in hetzelfde schuitje. Je moet knokken voor je plek. Je krijgt kansen om jezelf te bewijzen. Dus je moet de hele week door leveren."

Radeloos

Het was kortom een openhartige persco van Amorim, maar niet eentje die de fans van Manchester United erg gerust zal stellen. Ook direct na de pot tegen Grimsby was hij radeloos. "We waren het volledig kwijt. Er stond maar één team op het veld, en dat was Grimsby", concludeerde hij voor de camera van Sky Sports.

Volgens de Portugees gaf zijn ploeg de verkeerde signalen af. "Het gaat niet om het feit dat we nog terugkwamen, maar om hoe we begonnen. Zonder intensiteit, zonder druk. Alles waar we op trainen was verdwenen. Dat is moeilijk uit te leggen."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.