Matthijs de ligt heeft het opgenomen voor trainer Rúben Amorim bij Manchester United. De trainer staat onder druk, aangezien positieve resultaten nog vaak uitblijven bij de ploeg. "Het is niet de schuld van de trainer, maar vooral van ons", aldus de Oranje-international.

De spelers van Manchester United steunen de Portugese trainer en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de schokkende uitschakeling in de Carabao Cup tegen vierdeklasser Grimsby, na strafschoppen. Dat benadrukt de verdediger. Zaterdag was er eindelijk weer wat lucht: op Old Trafford wonnen The Red Devils met 3-2 van Burnley. "Het was belangrijk om te winnen, en dat hebben we gedaan," aldus de Nederlander tegenover onder meer Daily Mail.

'Niet makkelijk om te verwerken'

"We hadden beter kunnen spelen, maar de drie punten waren het allerbelangrijkst", ging De Ligt verder. "Wij als spelers zijn verantwoordelijk voor de resultaten en we hebben na de uitschakeling met elkaar gesproken. Iedereen in het team is het erover eens dat zo'n prestatie op het veld absoluut onacceptabel is."

"Het is niet de schuld van onze trainer, maar vooral van ons", vervolgde hij "Dat beseffen we allemaal heel goed. We steunen hem en hij steunt ons. We waren enorm teleurgesteld na de nederlaag van afgelopen week en het is niet makkelijk om die te verwerken, maar deze overwinning helpt in ieder geval een beetje."

Erik ten Hag

De Portugese hoofdcoach is de opvolger van Ten Hag bij de Engelse grootmacht. De Nederlandse trainer werd ontslagen na een reeks slechte resultaten binnen de club. Hij staat inmiddels aan het roer bij het Duitse Bayer Leverkusen, maar ook daar wil het nog niet vlotten voor de Nederlandse trainer. De ploeg zag zaterdag een 3-1 voorsprong tegen Werder Bremen in rook opgaan toen de thuisploeg op wonderbaarlijke wijze met tien man in de laatste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker maakte dankzij een penalty.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.