De carrière van Antony krijgt klap op klap. De Braziliaan die ooit furore maakte bij Ajax en voor bijna 100 miljoen werd verkocht, wil Manchester United verlaten. Dat leek eindelijk te gaan lukken, maar door een bizarre transferwending is zijn gewenste overstap vooralsnog geklapt.

Antony leek dagenlang hard op weg naar Real Betis, de club waar hij de voorbije maanden op huurbasis al speelde. Manchester United accepteerde in de afgelopen uren een bod van Real Betis voor de Braziliaanse vleugelspeler om hem definitief van de hand te doen, maar daarna ontstond een bijzondere situatie.

Real Betis kan Antony niet betalen

Er was een akkoord voor een transfersom van 29 miljoen euro en een doorverkooppercentage van 50 procent, maar de Spaanse club trok verrassend genoeg hun aanbod weer in. Dat heeft een opmerkelijke reden die wordt toegelicht in een officiële verklaring. Betis kan namelijk het salaris en de transfersom helemaal niet ophoesten.

Eerder had Manchester United de aanvaller al toestemming gegeven om naar Sevilla te reizen om de deal af te ronden. Betis eist nu echter dat Antony zijn salariseisen verlaagt, of dat United hem een gedeeltelijke compensatie betaalt.

Op Old Trafford vermoedt men dat dit een tactische zet is van Betis om de Braziliaan voor een lager bedrag dan afgesproken binnen te halen. Het is ook volstrekt onduidelijk of Antony zelf bereid is om financieel water bij de wijn te doen. Hij heeft nog een contract voor twee seizoenen in Manchester en krijgt daar uiterarad een vorstelijk salaris. Dat zal in Spanje vermoedelijk een tikkeltje lager uitvallen.

Miskoop van Ajax

Antony kwam in 2022 voor pakweg 100 miljoen euro over van Ajax, maar imponeerde geen moment. Onder Erik ten Hag kon hij zijn successen bij Ajax niet herhalen en raakte hij ondanks het winnen van de FA Cup uit de gratie. Tijdens zijn verhuurbeurt aan Real Betis leefde hij wat op, waardoor de club hem ook wil kopen. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, wordt de komende dagen duidelijk tijdens de slotfase van de transfermarkt.

Er moet wel haast gemaakt worden. In Engeland en Spanje sluit de markt namelijk op maandag 1 september. Engelse clubs moeten er om 20.00 uur mee stoppen, Spaanse teams hebben tot middernacht. Nederland houdt de markt een dagje langer open.

