De ultra's van Ajax hebben een grote sfeeractie aangekondigd voor het Champions League-duel met Galatasaray. Het is de laatste actie waar de recent overleden supporter Patrick nog aan mee heeft gewerkt, de fan die tijdens het duel tussen Ajax en Heerenveen ook al flink werd geëerd.

Via X hebben de Ultras Amsterdam de fans die vanavond in de Johan Cruijff ArenA aanwezig zijn geïnstrueerd over de sfeeractie. 'Vanavond, de laatste TIFO waar Paddy aan meewerkte', schrijft de fanatieke aanhang bij het bericht over de actie. Met Paddy wordt de dertigjarige Patrick van Overveen bedoeld. De fanatieke Ajax-supporter overleed onlangs door een tragisch ongeluk met zijn boot in de haven van Amsterdam.

Afgelopen weekend besloten de fanatieke Ajax-supporters om Patrick ook al op een prachtige manier te eren. Een zee van vuurwerk werd afgestoken tijdens de dertigste minuut van de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Daarnaast werd er een spandoek getoond met daarop de tekst: 'Jij wordt nooit vergeten vriend', verwijzend naar de tekst van een nummer van André Hazes. Dit nummer werd ook gedraaid tijdens de rouwstoet voor de uitvaart van Patrick.

'De laatste waar Paddy aan heeft meegeholpen'

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Galatasaray in de Champions League en ook daar is weer een sfeeractie aanwezig. De Amsterdamse fans geven aan dat dit de laatste TIFO is waar de overleden Patrick nog aan meewerkte. In de instructies richting de overige fans wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht van hoe de actie eruit zal zien. Zo worden er bij de spelersopkomst vellen en vlaggen omhoog gehouden in een bepaald patroon en zullen er latere instructies worden gegeven over andere zaken.

Voor Ajax lijkt de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray er in ieder geval één van levensbelang. De Amsterdammers staan met drie nederlagen en een doelsaldo van -10 stijf onderaan in de competitiefase van het miljardenbal. Met een zege kan Ajax een stap zetten richting de plekken die recht geven op de play-offs. Als de Amsterdammers ten onder gaan, dan lijkt overwintering in de Champions League inmiddels een utopie te worden en komt trainer John Heitinga nog meer onder druk te staan.

Vanavond, de laatste tifo waar Paddy aan meewerkte. 🙏🏻💫🕊️ pic.twitter.com/6m2ChyUdMr — Ultras Amsterdam (@ultrasamsterdam) November 5, 2025

