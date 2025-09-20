Vitesse won zaterdag met 3-1 van Helmond Sport tijdens de eerste thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie sinds de club in hoger beroep de proflicentie heeft teruggekregen. De wedstrijd had een dubbele lading: tijdens het duel werd de Slag om Arnhem herdacht. Familieleden van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig in het GelreDome

Vitesse speelde zaterdagavond voor een volledig uitverkocht stadion tegen Helmond Sport. Er waren ruim 24.000 toeschouwers aanwezig bij de eerste thuiswedstrijd van de Arnhemse voetbalclub dit seizoen. Het was ook de zogenoemde Airborne-wedstrijd waarbij traditioneel op de derde zaterdag van september de Slag om Arnhem wordt herdacht. Vitesse speelde om die reden in een speciaal tenue.

Groot spandoek

Niet alleen de spelers, maar ook de supporters stonden stil bij het beladen moment uit de geschiedenis. Zij organiseerden een bijzondere sfeeractie. Voor de uitverkochte Zuid-Tribune werd een gigantisch spandoek van een militair en een veteraan onthuld waarmee de Slag om Arnhem werd herdacht.

Opluchting

De wedstrijd kende veel emotie. Niet alleen omdat de Slag om Arnhem werd herdacht, maar ook omdat het er niet lang geleden nog op leek dat Vitesse definitief uit het profvoetbal zou verdwijnen nadat de proflicentie werd ingenomen. Die kreeg de club na een hoger beroep op 3 september echter weer terug, waardoor de profclub voor alsnog tóch blijft bestaan. Een grote opluchting voor de 24.000 supporters die aanwezig waren bij de eerste thuiswedstrijd.

Dat bleek wel uit de ontlading die volgde na alle drie de doelpunten van Vitesse. De supporters gingen flink uit hun dak. Vitesse begon vorige week vrijdag pas aan de competitie in de Keuken Kampioen Divisie. Uit bij Jong AZ werd met 4-0 verloren. Afgelopen dinsdag volgde een gelijkspel (1-1) bij RKC. Zaterdag

