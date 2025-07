Een massa aan zingende, dansende en uitgedoste Oranje-fans die in een mars naar het stadion trekken: de fanwalks van de Nederlandse supporters zijn uitgegroeid tot een bijzonder fenomeen. Onder meer vóór het EK-duel met Wales kwamen supporters massaal samen om de Oranje Leeuwinnen aan te moedigen. Maar is deze succesformule ook iets voor andere landen, of blijft het een typisch Nederlands feestje?

De fanwalk is inmiddels een vertrouwde start van een wedstrijddag bij duels van de mannen en vrouwen. Vlak voor de aftrap verzamelen honderden, soms duizenden Oranje-fans zich om samen in optocht naar het stadion te trekken. In de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast ontstond discussie over de stelling of elk land een fanwalk zou moeten organiseren. Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink is groot voorstander. "Ja, natuurlijk! Dit is toch geweldig?"

'Bijzonder omdat alleen Nederland dit doet'

Camerajournalist Leah Smith kijkt met gemengde gevoelens naar haar eigen stelling. "Ik vind het initiatief supervet en de uitvoering is fantastisch", vertelt Leah, die 'de fanwalk' graag bezit van Nederland wil maken. "Het maakt het juist bijzonder omdat Nederland het als één van de weinige doet. Andere landen kijken toch met een beetje jaloezie naar ons, dat is gewoon super tof. Dat saamhorigheidsgevoel gun je iedereen, maar het is nóg mooier als het toch een beetje van ons blijft. Misschien moeten we het beperken tot alleen het gastland en wij", zegt Leah lachend.

De meest recente fanwalk vond plaats bij de wedstrijd tussen Wales en Nederland, waarbij een zee van Oranje-supporters meer dan een uur door het centrum van Luzern naar het stadion trok. Leah blikt enthousiast terug op deze bijzondere ervaring. "Dat was écht tof, ik heb alleen maar gelachen toen ik zelf ook even op de bus mocht", vertelt ze, verwijzend naar de indrukwekkende fanwalk richting het Allmend Stadion, waar Oranje met 3-0 zegevierde.

'Hele straat kleurt oranje'

Volgens Aron is het moeilijk te overtreffen en dus mogen andere landen ook best datzelfde plezier ervaren. "Zo mooi als dat van Nederland wordt het niet snel, want die felle oranje kleur geeft echt iets speciaals", vertelt Aron, die op bijval kan rekenen van oud-international Stefanie van der Gragt. "Zo'n fanwalk is écht geweldig. De hele straat kleurt oranje, dat is gewoon echt heel mooi."

Nieuwsgierig naar buitenlandse versies

Toch zijn beide sprekers benieuwd hoe andere landen hun eigen draai aan een fanwalk zouden geven. "Ik ben wel benieuwd naar de Engelse variant van links naar rechts", merkt Aron op. "To the left, to the right, zou het dan worden!", grapt Leah in overdreven slecht Engels. Komende woensdag kunnen de Engelsen wellicht zelfs aansluiten, want dan spelen de Oranje Leeuwinnen om 18.00 uur tegen Engeland in Zürich.

