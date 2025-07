Het EK is voor de Oranje Leeuwinnen spectaculair begonnen, maar voor Esmee Brugts werd het duel tegen Wales extra bijzonder. Niet alleen scoorde de aanvalster van FC Barcelona, ook mocht ze koningin Máxima ontmoeten. Brugts straalt nog na van het koninklijke moment. "Het is toch wel speciaal dat ze weet wie je bent", vertelt de 21-jarige Leeuwin.

De eerste kennismaking met het Koninklijk huis maakte indruk op de jonge international. "Voor mij was het de eerste keer en voordat we naar binnen gingen, zei iemand van onze staf: de koningin is hier, dus die moet je wel even groeten. Toen had ik wel even een besefmomentje van: oké, dit is best wel vet", deelt Esmee Brugts voor de camera van Sportnieuws.nl. "Voor andere meiden is het misschien 'normaler', maar voor mij was het toch wel een eer dat zij bij onze wedstrijd kwam."

Persoonlijke felicitaties van Máxima

Na afloop kreeg Brugts, die de 3-0 binnen schoot, zelfs persoonlijke felicitaties. "Ze was heel erg blij met de goals. Dat zei ze ook tegen mij, dus dat is extra leuk", vertelt de jongeling. "Het is toch wel bijzonder dat ze dan speciaal weet wie je bent. Ze vond het een geweldige goal, dus toen zei ik: dank u wel, dank u wel. Ik zou ook niet weten wat ik nog meer moest zeggen", zegt Brugts met een grote lach van trots.

Máxima genoot op tribune

Koningin Máxima, gekleed in een feloranje jurk met naast haar prinses Ariane, genoot zichtbaar op de tribune van de wedstrijd in Luzern. "Ja, echt geweldig trots", reageerde Máxima enthousiast bij de NOS. "Zo hebben zo goed gespeeld. Mooie doelpunten. Echt. En heel mooie bijna-doelpunten." Oranje versloeg Wales met 3-0 dankzij treffers van Vivianne Miedema, Victoria Pelova en Brugts. Voor Brugts gaf de aanwezigheid van het koninklijk gezelschap de perfecte avond een gouden randje. "Dat vond ik heel erg leuk", sluit ze af.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen is het EK officieel begonnen met de 3-0 zege op Wales. De komende twee 'finales' tegen Engeland en Frankrijk worden echter pas écht cruciaal. Tegen één van de twee toplanden móét gewonnen worden om door te gaan naar de knockout-fase. Woensdag begint de ploeg van Andries Jonker tegen het Engeland van Sarina Wiegman.

