Er staat geen enkele maat op Lamine Yamal: 'Bizar om te zien hoe ver hij boven twee andere legendes uitsteekt'

De tweede halve finales van de Champions League staan weer op het programma, als dat net zo'n spektakel oplevert als vorige week is het smullen geblazen. Na Denzel Dumfries stal nog één iemand de show bij FC Barcelona - Inter: Lamine Yamal. Er staat geen maat op het Spaans wonderkind, wat de vraag doet oprijzen: Wie is nou eigenlijk zijn talentvolle concurrent?

In het verleden had je Pelé en Maradona, in Engeland een tijdje Steven Gerrard en Frank Lampard en in het mondiale voetbal had je de strijd tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Bij Kylian Mbappé kan je een strijd koppelen aan Erling Haaland, maar Lamine Yamal heeft op het eerste oog nog niet zo'n tegenstander of rivaal.

Lamine Yamal

"Poh, wat was hij weer goed, hè", begint Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine als het over Yamal gaat. "Ik zag een Spaanse uitzending waarin ze de statistieken van Messi, Ronaldo en Yamal naast elkaar hadden gelegd. Het is bizar om te zien hoe erg Yamal boven de andere twee uit piekt."

Maaskant vindt het wonderlijk om te zien hoe dat gaat bij de Spaanse superster, die al op zijn 17e het aantal van honderd wedstrijden bereikte. "Niet normaal hoe belangrijk hij kan zijn." Maar dan nu de vraag: wie wordt zijn 'rivaal'? Na even bedenken kwam Maaskant met een naam: "Je zou kunnen zeggen die Nico Williams, van Athletic Club. Maar ze spelen wel bij hetzelfde land", zei hij twijfelend.

De grote der aarden

Overigens vindt hij niet dat er van rivaliteit gesproken moet worden als het aan komt op Ronaldo en Messi. "Die twee hebben nooit iets tegen elkaar uitgespeeld, zijn nooit lelijk tegen elkaar geweest. Het is een beetje gecreëerd dat je kamp Messi of Ronaldo bent." Of dat de twee grootheden te lang doorspelen in Amerika en Saoedi-Arabië? Dat vindt Maaskant nog niet.

"Het moet natuurlijk wel altijd voor de goede redenen zijn. Maar ik vind het mooi dat ze gewoon blijven voetballen. Ronaldo is een echte winnaar." Hij haalt voorbeelden aan waar anderen gedachtes aan vast blijven kleven, dan alleen het voetbal. "Maradona bijvoorbeeld. Die ging na zijn carrière drinken en aan de drugs en werd heel zwaar. Dat is toch iets wat blijft hangen. Om een Pelé blijft iets mystieks hangen."

