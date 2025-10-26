FC Twente leek Ajax-trainer John Heitinga weleens de genadeklap uit te delen, maar door tien sublieme minuten van de Amsterdammers trokken zij aan het langste eind. FC Twente-coach John van den Brom zag een 'onmachtig Ajax', maar denkt dat deze zege Heitinga weleens kan helpen. "Ik heb zelf helaas ook wel in die situatie gezeten", stelt Van den Brom.

FC Twente speelde een zéér verdienstelijke eerste helft. Ze kwamen terecht op voorsprong, maar gaven het na rust volledig weg. "We moeten zeker de conclusie trekken dat we Ajax in het zadel hebben geholpen. Ik vind dit een onnodige nederlaag en dit kunnen we onszelf aanrekenen. Ik vind dat we de eerste helft echt heel hoog niveau hebben gehaald. Alleen je hebt er niks aan. We belonen ons om de genadeklap uit te delen aan Ajax", stelt Van den Brom op de persconferentie.

Vertrouwen bij Ajax groeide

Ricky van Wolfswinkel zag bij Ajax het vertrouwen groeien, naarmate de wedstrijd vorderde. "Die drie goals hebben hen enorm veel energie gegeven. Die staan de laatste tijd niet meer zo vaak voor met 3-1, dus die zullen ook alles erin stoppen om weer een nederlaag of doelpunt te voorkomen", stelt Van Wolfswinkel, die bijval krijgt van zijn trainer. "Het klinkt heel gek, maar als je in grote fase tegen dit Ajax dit niveau op de mat kan leggen, dan mag je best wel trots zijn."

Steun voor Heitinga

Van den Brom is duidelijk als hem gevraagd wordt naar collega-trainer Heitinga, die flink onder vuur ligt. "Kritiek is nooit leuk voor trainers. Ik heb zelf helaas ook wel in die situatie gezeten, daar word je niet zekerder en beter van. Het is de zaak dat de club, de staf en de spelers achter je blijven staan en dat je de dingen blijft doen die je moet doen", zegt Van den Brom tegen Sportnieuws.nl.

"In dit geval is dit voor hem een geweldige overwinning die hij heel goed kan gebruiken. Waar ze dan ook weer verder mee kunnen. Het is te hopen dat het misschien wat rustiger wordt voor hen, maar dat is hun probleem", vervolgt de nieuwe trainer van de Enschedeërs.

Onmachtig Ajax

Daarna werd Van den Brom ook om zijn mening gevraagd over de houding van de Amsterdammers in de eerste helft, en specifiek over de lichaamshouding van de onder druk staande Heitinga. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet op de reactie bij de andere trainer let tijdens de wedstrijd", gaat hij verder.

"Maar je ziet ook wel de onmacht bij de tegenstander. Het was natuurlijk niet moeilijk om te zien dat ze verwijten richting en over elkaar maakten met armgebaren. Het klopte niet. En dan komt altijd de vraag of het door ons kwam of door hen. Nou, ik durf wel te stellen dat het in de eerste helft absoluut door ons kwam", sluit hij af.

