Spakenburg staat donderdag opnieuw voor een bekeravond met grote kans op een stunt. De tweededivisionist treft FC Twente, een affiche dat voor trainer Chris de Graaf extra speciaal is: hij loopt dit seizoen stage bij de Tukkers. Twee jaar geleden schopte Spakenburg het tot de halve finale van de KNVB-beker, waar PSV uiteindelijk te sterk bleek. Hoe groot is de rol van succestrainer De Graaf?

Spakenburg-aanvoerder Mitch Apau weigert te hard van stapel te lopen in aanloop naar de bekerclash met FC Twente. "We gaan er alles aan doen om te stunten en hebben er héél veel zin in", zegt de verdediger tegen Sportnieuws.nl. Apau liet deze zomer Telstar achter zich voor een avontuur in de Tweede Divisie. Hij speelt daardoor voor het eerst in de KNVB Beker als amateur. "Dit zijn de mooiste potjes voor een amateurvoetballer. Ik vind het wel leuk om dit mee te maken."

Speciaal duel voor Chris de Graaf

Voor Spakenburg-trainer De Graaf wordt het duel nóg specialer dan voor wie dan ook: hij staat tegenover zijn stageplek. "Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want hij kent al die jongens en de staf", vervolgt Apau, die knikt als er begonnen wordt over een duel met Telstar. "Dat zou inderdaad een soortgelijk scenario zijn, dat zou speciaal zijn."

'Hij wil aanvallend spelen, maar is niet naïef'

In de eerste seizoenshelft heeft Apau zijn trainer goed leren kennen. Hij kan niet anders dan een lovend oordeel vellen. Bij clubs als Ajax (jeugd), RKC Waalwijk en Slovan Bratislava heeft hij behoorlijk wat ervaring opgedaan, maar De Graaf heeft hem positief verrast. "Hij heeft een leuke denkwijze over voetbal. Hij wil aanvallend spelen, maar is niet naïef", licht Apau toe.

"Hij verwacht gewoon dat wij ook realistisch zijn en dat we niet gaan opbouwen om alleen maar te blijven voetballen. Als we onder druk staan, dan schiet je gewoon de ballen naar voren en ga je voor de tweede bal. Daar is hij héél duidelijk in. Hij heeft gewoon een heel sterk verhaal."

Botsen visie Apau en De Graaf wel eens?

De aanvallende filosofie botst volgens de ervaren verdediger totaal niet met de visie van hemzelf. "Nee, het is helemaal geen gekke gedachte. In deze competitie (Tweede Divisie, red.) zijn we vaak gewoon de betere ploeg. In de Eredivisie heb je ook Dick Schreuder en Peter Bosz die héél aanvallend willen spelen, dus het kan natuurlijk wel met een aanvallende speelwijze."

Trainer én een vriend

Apau benadrukt dat De Graaf ook buiten het veld indruk maakt. "Ik vind Chris buiten het veld ook écht een fijne man. Op het veld kan hij zeker wel boos worden als het even niet goed gaat, maar daarbuiten voelt het gewoon als een vriend. We hoeven in de kleedkamer helemaal niet op te letten wat we zeggen, ondanks dat hij de trainer is. Hij is ook gewoon één van de grappenmakers in de groep, maar weet uitstekend de balans te bewaren."

Die balans blijkt ook uit de ludieke straf die De Graaf onlangs zelf kreeg. Bij Spakenburg moeten spelers én staf aan een rad draaien als ze zich niet aan teamafspraken houden. Toen De Graaf te laat was, moest hij een ‘101Barz’-rap uitvoeren. "Ik moet eerlijk zeggen, het was écht een heel goede rap", lacht Apau. "Daaraan zie je dat hij uitstekend in de groep ligt. Ik schaar altijd de mens boven de trainer. Daarom is hij gewoon een fijn persoon om mee te werken, maar ook als vriend."

Klaar voor een stap omhoog?

De Graaf liet eerder al doorschemeren dat hij volgend seizoen de stap naar het profvoetbal wil maken en dat hij het liefst zo hoog mogelijk wil instappen. Apau twijfelt er niet aan dat hij daar klaar voor is. "Dat kan hij écht aan, want hij heeft de kwaliteiten om het betaald voetbal te betreden. Ik ga niet zeggen dat hij gelijk op Champions League-niveau moet instappen, maar hij is echt een trainer met kwaliteit."