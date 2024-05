FC Twente opnieuw in groepsfase Champions League? ‘Met dit team kun je best ver komen’

FC Twente heeft een plek bemachtigd in de voorrondes van de Champions League. De Tukkers moeten twee rondes overleven om uiteindelijk in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal terecht te komen. Dat lukte FC Twente voor het laatst in het seizoen 2010/2011. Voormalig Champions League-helden van FC Twente zijn Wout Brama en Ola John. Zij hopen op eenzelfde succes van het huidige FC Twente.

Bij de allereerste deelname aan de Champions League behaalde het team een derde plaats in een poule met de regerend kampioen Inter, Werder Bremen en Tottenham Hotspur, waardoor ze zich kwalificeerden voor de Europa League. John was destijds 19 jaar en herinnert het zich nog als de dag van gisteren. “Als kind droom je van het spelen van Champions League. Dat je dat dan mag meemaken met je eigen club, FC Twente, was het mooiste wat er is”, zei John in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Kwaliteitsimpuls voor FC Twente na behalen Champions League-voorrondes? 'De club gaat absoluut een financiële boost krijgen' FC Twente speelt volgend seizoen in de voorrondes van de Champions League. Waar de club vijf jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde, is het volgend jaar een kanshebber om in de groepsfase van de Champions League te komen. Na de 1-2 overwinning op PEC Zwolle waren FC Twente-spelers Michal Sadilek en Gijs Smal door het dolle heen.

Voorrondes overleven

Als FC Twente de groepsfase van de Champions League wil halen, moet het tot tweemaal toe winnen in de voorrondes. Clubicoon Wout Brama stelt dat het al uniek is dat FC Twente überhaupt op de drempel van Champions League-voetbal staat. “Dit is natuurlijk al geweldig. Zes jaar geleden degradeerde FC Twente nog naar de Keuken Kampioen Divisie en nu staan we in de voorronde van de Champions League. Dit is al een heel mooie, leerzame ervaring voor de selectie.”

Feest bij FC Twente na het bereiken van Champions League-voetbal. ©Pro Shots.

De afgelopen jaren heeft de huidige selectie van FC Twente al de nodige ervaring opgedaan met Europees voetbal. Helaas voor de Tukkers werden ze tot tweemaal toe uitgeschakeld in de voorronde van de Conference League. Brama is blij dat de club nu in ieder geval zeker is van de groepsfase van de Europa League. “Maar het zou geweldig zijn om de voorrondes van de Champions League door te komen, maar dat wordt wel een heel moeilijke opgave.”

Vertrouwen in FC Twente-selectie

Waar Brama als het een grote uitdaging ziet, daar is John best optimistisch over het bereiken van de groepsfase. Hij ziet FC Twente een uitstekende selectie hebben en prijst vooral de mentaliteit van de groep. “Ze hebben een heel goede balans gevonden tussen ervaren spelers en kwaliteitsspelers. En ze zijn echt een familie. Met dit elftal kun je heel ver komen, kijk maar naar Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham. Dat was ook geen ervaren elftal, maar zij waren als team wel heel erg goed”, aldus John.

Overeenkomsten met kampioenselftal van FC Twente

FC Twente eindigde dit seizoen op de derde plaats, maar zowel John als Brama zien overeenkomsten tussen beide elftallen. Brama: “FC Twente nu ook best wel een ervaren groep en de kern is al best wel een tijdje bij elkaar.” John vult aan: “Het grootste verschil is dat er destijds bij FC Twente heel veel geld met de selectie was gemoeid, waardoor je meer grotere spelers in de selectie had met bijvoorbeeld Theo Janssen, Bryan Ruiz en Douglas.”

Bryan Ruiz en Douglas Franco Texeira na het kampioenschap van FC Twente op 2 mei 2010. ©Pro Shots.

Brama denkt wel dat de huidige spelersgroep van trainer Joseph Oosting beter in elkaar zit. De voormalig aanvoerder van de Tukkers erkent dat er destijds best wel een aantal spelers met ‘vervelende persoonlijkheden’ in de groep zaten. “Dat heb je nu veel minder en dat is wel echt een groot pluspunt. Plus ze hebben nu de ervaring dat FC Twente in de historie al eerder Champions League heeft gespeeld”, besloot Brama.