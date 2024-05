Nieuw seizoen: Ajax en winnaar play-offs al vroeg in actie in Europa, FC Twente ná PSV en Feyenoord

De Eredivisie zit erop voor de meeste ploegen, dus kan de blik op volgend seizoen. Voor sommige clubs, die de voorrondes van Europees voetbal in moeten, begint het nieuwe seizoen alweer snel. Een overzicht van wanneer Ajax, FC Twente en de winnaar van de play-offs om Europees voetbal weer moeten beginnen.

Om te beginnen met de ploegen die het vroegst moeten beginnen. Ajax kwalificeerde zich als nummer vijf van de Eredivisie voor de tweede voorronde van de Europa League. Het heenduel van die ronde is al op 25 juli 2024, amper twee weken na de finale van het EK voetbal. De return is een week later op 1 augustus.

Kleine hoop op een mirakel

Ajax heeft nog een hele kleine hoop op het overslaan van de voorrondes. Daarvoor is het afhankelijk van Fiorentina, dat in de laatste drie wedstrijden van het seizoen de Amsterdammers nog naar de groepsfase kan helpen. In het artikel hier onder zie je hoe dat in elkaar steekt.

Ajax hoopt op mirakel van Fiorentina voor deelname aan groepsfase Europa League Ajax heeft de vijfde plek in de Eredivisie definitief veilig gesteld. Die plek brengt de Amsterdammers naar de tweede voorronde van de Europa League. Maar dankzij een mogelijk mirakel kan Ajax alle voorronden overslaan en rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League gaan. Alle ogen zijn in Amsterdam daarvoor gericht op Fiorentina.

Twee maanden de tijd

We gaan er vanuit dat Ajax 'gewoon' de tweede voorronde van de Europa League in moet. In dat geval heeft de ploeg maar een kleine twee maanden om de club én de selectie weer op topniveau te krijgen. Dat moet dan met algemeen directeur Menno Geelen (ad-interim) en technisch directeur Alex Kroes, die spelers moeten slijten en halen. De nieuwe trainer wordt waarschijnlijk Francesco Farioli.

Dit moet de nieuwe rol van John van 't Schip worden bij Ajax: 'Goed gesprek gehad met Alex Kroes' John van 't Schip wilde dit seizoen instappen bij een zwalkend Ajax, om de Amsterdammers als interim-trainer nog naar de vijfde plek in de Eredivisie te leiden. Volgend seizoen krijgt hij een andere rol bij Ajax.

Loting en mogelijke tegenstanders

De loting van de tweede voorronde van de Europa League is op 19 juni, als het EK voetbal al begonnen is. Ajax is tijdens de loting geplaatst en treft zeer waarschijnlijk een ploeg dat in de eerste voorronde gewonnen heeft. Ploegen die in die ronde instromen, zijn bijvoorbeeld: Silkeborg (Denemarken), Rijeka (Kroatië) en Wisla Krakow (Polen). De definitieve lijst van mogelijke tegenstanders moet nog opgemaakt worden.

Play-off-winnaar

Voor de winnaar van de play-offs om Europees voetbal in Nederland begint het seizoen tegelijkertijd met Ajax. NEC, FC Utrecht, Sparta of Go Ahead Eagles stroomt de tweede voorronde van de Conference League in en speelt ook al op 25 juli 2024 de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Ook hier is de return al een week later op 1 augustus. De loting is ook op 19 juni.

Programma play-offs Europees voetbal: vier clubs strijden om ticket voor Conference League NEC, FC Utrecht, Sparta en Go Ahead Eagles gaan onderling uitvechten wie van hen het ene ticket voor Europees voetbal pakt. Over drie duels weten we wie de tweede voorronde van de Conference League mag betreden.

FC Twente in de Champions League

FC Twente verzekerde zich van de derde plek in de Eredivisie en mag de derde voorronde van de Champions League in. De club uit Enschede moet twee tegenstanders verslaan over vier wedstrijden om naar de hoofdfase van het miljardenbal te mogen. Voor FC Twente begint het seizoen op 6 of 7 augustus met de eerste wedstrijd, de return is op 13 augustus. Op 22 juli weet Twente welke tegenstander het als eerste treft, want dan is de loting.

Mogelijke tegenstanders

Mogelijke tegenstanders van FC Twente in de derde voorronde van de Champions League zijn Benfica (Portugal) en Rangers (Schotland).

PSV, Feyenoord en AZ

Voor de rest van de Nederlandse clubs (PSV, Feyenoord en AZ) is de Johan Cruijff Schaal of de Eredivisie het officiële begin van het nieuwe seizoen. Die drie clubs zijn zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League en Europa League. Check het schema hieronder om te zien wanneer het nieuwe seizoen officieel begint.