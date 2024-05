'Wout Weghorst was ze aangevlogen': feestende FC Twente-spelers en Joshua Brenet zorgen voor onbegrip

Mees Hilgers en Naci Ünuvar stelden zondag met FC Twente met succes het Champions League-ticket veilig. Toch hebben de twee spelers de woede van menig supporter op de hals gehaald, want zij waren de dag ervoor doodleuk een dagje op een groot festival.

De twee Twente-spelers stonden de dag voor de cruciale wedstrijd op Freshtival, samen met de bij Twente weggestuurde speler Joshua Brenet. Een dag later werd er weliswaar nipt gewonnen van PEC Zwolle, maar toch zorgt de actie voor onbegrip. Onder meer bij Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia. Hij begrijpt er niets van en vindt dat andere spelers hadden moeten ingrijpen. "Er lopen 30.000 mensen, waaronder heel veel Twente-supporters. Alles wordt gefilmd."

Kramp bij Hilgers

Toeval of niet: verdediger Hilgers moet er tegen PEC na een uur af met kramp, een dag na zijn festivalavontuur. "Ik zeg niet dat het daardoor komt", vertelt Ten Voorde. "Hij heeft ongetwijfeld water gedronken, maar ik kreeg wel meteen een appje. Dat kan niet."

Weghorst in de selectie?

Ten Voorde vindt dat FC Twente wat dit soort zaken betreft veel professioneler moet worden. Bij grote clubs of met spelers met meer uitstraling in de kleedkamer was dit gedrag niet goedgekeurd, denkt hij. "Met een Wout Weghorst in de selectie, waren die gasten niet op Freshtival geweest. Die had ze aangevlogen in de kleedkamer als hij die beelden zag", voorspelt Ten Voorde.

