FC Twente Vrouwen wint Eredivisie Cup na knotsgekke slotfase

Landskampioen FC Twente sleept in de 93ste minuut de overwinning binnen en mag opnieuw een beker toevoegen aan hun prijzenkast. In de finale van de Eredivisie Cup werd PSV op de valreep verslagen.

FC Twente wint voor de derde keer de Eredivisie Cup en heeft naast het kampioenschap opnieuw een prijs in de kast. Het is inmiddels de vierde editie van de nog niet zo befaamde cup, waar het eerste toernooi plaatsvond in het seizoen 2019/2020. FC Twente won de Eredivisie Cup al twee keer eerder, en Ajax één keer. Dit seizoen gingen de vrouwen uit Amsterdam onderuit tegen PSV in de halve finale.

PSV heeft de kansen

Na bijna een kwartier spelen gaf Marisa Olislagers een mooie voorzet en joeg Jaimy Ravensbergen de bal van dichtbij in het dak van het doel. Na de goal gaven de vrouwen uit Enschede de touwtjes uit handen en was PSV de betere ploeg. In de 28ste minuut kwam PSV dichtbij de gelijkmaker, maar de bal belandde vanuit de vrije trap op de lat.

Het wil in de eerste helft net niet lukken voor de vrouwen uit Eindhoven, want PSV raakte vlak voor rust opnieuw de lat. Een minuut later schoot Wieke Kaptein voor FC Twente in het zijnet. De vrouwen gingen met een 1-0 voorsprong voor FC Twente de kleedkamer in.

Knotsgekke eindfase

Het eerste kwartier van de tweede helft bleven de grote kansen nog uit. FC Twente stond in de tweede helft beter te voetballen, maar in de 69ste minuut vergist Wieke Kaptein van FC Twente zich en haalde zij de PSV-aanvaller onderuit in het strafschopgebied. Joëlle Smits aarzelde niet en schoot de bal vanaf elf meter hard in de rechterhoek.

Binnen een paar minuten was het opnieuw raak en stond PSV opeens voor door een mooi geplaatst schot van Nina Nijstad. Na veel druk van FC Twente knalde Ella Peddemors vanaf buiten de zestien de Tukkers terug in de wedstrijd met nog vier officiële speelminuten te gaan. Een verlenging leek er aan te komen, maar in de 93ste minuut schoot Lieske Carleer de 3-2 voor FC Twente erin. In de 97ste minuut had PSV nog één grote kans, maar die eindigde helaas in het zijnet.