Nieuwe speelkalender biedt meer rust voor voetbalsters: minder interlandperiodes en WK voor clubs

FIFA heeft een nieuwe speelkalender aangekondigd in het vrouwenvoetbal. Daarbij wordt de druk op de voetbalsters verlicht. Ook wordt het eerste WK voor clubteams geïntroduceerd.

In 2026 zullen de vrouwen voor het eerst een WK voor clubs spelen. Dat besloot de FIFA op een vongres in bangkok. De nieuwe speelkalender voor de vrouwen werd daar bekend gemaakt. Die is bedoeld om de druk op de speelsters te verminderen.

Minder interlandperiodes

De nationale ploegen in het vrouwenvoetbal komen vanaf 2026 vijf keer samen voor een interlandperiode in plaats van zes keer per jaar. Het aantal interlands blijft wel hetzelfde. Drie van de vijf interlandperiodes worden langer en bevatten meer wedstrijden.

"De nieuwe kalender biedt meer mogelijkheden voor rust en herstel voor speelsters", zegt de FIFA in een persbericht. "De binnenlandse competities worden minder verstoord en er zal minder moeten worden gereisd."

WK voor clubs

Het WK voor clubs dat is aangekondigd zal vanaf 2026 elke vier jaar worden gehouden. Het is nog niet bekend waar de eerste editie zal plaatsvinden en hoe clubs zich kunnen kwalificeren. De FIFA heeft wel aangekondigd dat er zestien teams mogen deelnemen en dat het wereldkampioenschap in januari en februari zal worden gespeeld. Zo worden Europese ploegen het minst belast, en de Amerikaanse competitie begint in maart.

Kritiek op drukke kalender

De Oranje Leeuwinnen uitten eerder al kritiek op het drukke speelschema in het vrouwenvoetbal. . Het team sprak zich uit tegen de overbelasting van topsporters. Bondscoach Andries Jonker vond de volle kalender van de professionele voetbalsters onacceptabel. "Van topsport is de kern dat je plezier kan hebben en gezond kan blijven. Daar moet voor de speelsters ruimte voor zijn", zei hij.