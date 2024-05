Teleurstelling is groot bij KNVB na mislopen WK-vrouwen: 'De vraag is of je de grote stadions in Brazilië vol krijgt'

De KNVB had goede hoop dat zij het het WK vrouwenvoetbal in 2027 samen met België en Duitsland kregen toegewezen. Echter was de teleurstelling groot toen niet Nederland, maar Brazilië de eer kreeg voor de organisatie van het WK.

In Bangkok werd vrijdagochtend op het FIFA-congres duidelijk dat het Braziliaanse bid de meeste stemmen had verkregen, waardoor het Zuid-Amerikaanse land het WK vrouwenvoetbal in 2027 mag organiseren. Ondanks de pogingen van de KNVB werd de stemming ruimschoots verloren. "Ik wil als eerste Brazilië feliciteren, maar we zijn enorm teleurgesteld", vertelde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB tegenover het AD.

'Brazilië had gewoon een goed bid'

Op voorhand had de Nederlandse voetbalbond goede hoop op een overwinning dankzij een goede campagne. De Jong denkt dat dat er in Bangkok echter nog enkele landen van mening zijn gewijzigd. "De redenen waarom landen wel of niet op je stemmen zijn uiteenlopend: geopolitiek, het bid, de presentatie."

Toch ziet de secretaris-generaal van de KNVB de kracht van de winnaar. "Brazilië had ook gewoon een goed bid", stelt De Jong. "Het is een voetbalgek land en het Zuid-Amerikaanse vrouwenvoetbal krijgt een enorme impuls."

Uitdaging voor Nederland

Het grote voetballand heeft al de beschikking over grotere stadions, waardoor de kosten van de organisatie minder zijn. Echter ontstaan daar wel problemen. "De vraag is of je die grote stadions in Brazilië, waar de afstanden tussen steden grote zijn, altijd gevuld krijgt", vraagt De Jong zich af. Zeker bij wedstrijden tussen wat kleinere landen is dat een uitdaging. "Dat punten hebben wij in onze campagne ook gemaakt."

Nederland loopt als klein land vaker tegen dit soort problemen aan bij de organisatie van grote toernooien. Desondanks gaat de KNVB vol goede moed verder om kans te maken op het mondiaal eindtoernooi, stelt De Jong. "We moeten in de toekomst nog betere plannen maken. Dit was by far het meest complexe waar we aan gewerkt hebben, maar de truc is om creatief te zijn."