Deceptie voor Nederland na mislopen WK vrouwenvoetbal: toernooi 2027 gaat naar Brazilië

Nederland heeft samen met België en Duitsland het WK vrouwenvoetbal van 2027 niet gekregen. Het bid van de drie landen heeft op het congres van de FIFA de stemming verloren van Brazilië.

Tijdens het congres kreeg het Braziliaanse bid de meeste stemmen en mag het Zuid-Amerikaanse land dus het WK vrouwenvoetbal in 2027 organiseren. Tijdens de presentatie maakten de Brazilianen gebruik van AI om zo de voetballers en de fans het zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens het toernooi. Het is de eerste keer dat er een vrouwen WK in Zuid-Amerika plaatsvindt. Eerder organiseerden onder andere Zweden (1995), Duitsland (2011) en Frankrijk (2019) de belangrijke toernooien.

Presentatie

Op het FIFA-congres in Bangkok deden hielden twee Nederlanders namens de KNVB een speech om de andere voetbalbonden te overtuigen voor het BNG-bid te kiezen. Directeur Marianne van Leeuwen en commissaris en oud-voetballer Clarence Seedorf lieten van zich horen. Op het congres was Brazilië de enige concurrent van België, Nederland en Duitsland voor het WK 2027. In een eerder stadium haakten de Verenigde Staten en Mexico al af in de strijd om de organisatie van het toernooi.

Stemming

Nederland kreeg samen met België en Duitsland uiteindelijk 78 stemmen van de aanwezige voetbalbonden in Bangkok. Het winnende Braziliaanse bid kreeg er 119 en ging dus fors over het aantal van het BNG-bid heen.