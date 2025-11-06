De Europa League biedt FC Utrecht en Go Ahead Eagles een mooie kans om niet alleen sportieve successen te boeken, maar ook financieel te profiteren. Hoewel de inkomsten in de Europa League niet in de buurt komen van de bedragen die Ajax en PSV in de Champions League ontvangen (meer dan 37 miljoen euro), kunnen beide clubs alsnog rekenen op miljoenen.

Alle deelnemers aan de Europa League ontvangen een startpremie van 4,31 miljoen euro. FC Utrecht heeft daarnaast een extra beloning verdiend door het overleven van de voorrondes, goed voor 350.000 euro. Dit brengt de totale inkomsten al op 4,66 miljoen euro voordat de groepsfase van start ging.

Go Ahead Eagles begon ook sterk en wist eveneens een flinke startpremie te ontvangen. Voor beide clubs is de zogenaamde Value Pillar van de UEFA ook een belangrijke inkomstenbron. Deze regeling, gebaseerd op Europese prestaties en het tv-geld dat een land genereert, leverde FC Utrecht 2,33 miljoen euro op en Go Ahead Eagles 2,63 miljoen euro.

Totale inkomsten tot nu toe

FC Utrecht en Go Ahead waren daarmee al voor de start van de groepsfase al verzekerd van ruim 7 miljoen euro. Voor de clubs zijn er nog volop mogelijkheden om de inkomsten verder te verhogen. In de groepsfase van de Europa League kunnen clubs extra verdienen met hun sportieve resultaten. Een overwinning levert 450.000 euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 150.000 euro.

Prijzengeld Europa League FC Utrecht Go Ahead Eagles Voorrondes 350.000 euro - Startpremie 4,31 miljoen 4,31 miljoen Value Pillar 2,33 miljoen 2,63 miljoen Prestaties 150.000 euro 1,05 miljoen Bonus eindstand (minimaal) 75.000 euro 75.000 euro Totaal 7,215 miljoen euro 8,065 miljoen euro

Daarnaast kunnen clubs aan het einde van de groepsfase een bonus verdienen op basis van hun eindpositie. De groepswinnaar ontvangt bijvoorbeeld 36 aandelen van 75.000 euro, wat neerkomt op 2,7 miljoen euro. Ook zijn er extra bonussen voor de top 24 van de groepsfase, variërend van 600.000 euro voor de beste acht tot 300.000 euro voor de nummers 9 tot en met 24. Deze clubs krijgen eveneens 300.000 euro voor deelname aan de play-offs.

Verdiensten verder in het toernooi

De echte grote bedragen liggen klaar in de knock-outfase. Het bereiken van de achtste finales levert 1,75 miljoen euro op, terwijl een plek in de kwartfinale goed is voor 2,5 miljoen euro. Halvefinalisten ontvangen maar liefst 4,2 miljoen euro. Voor de finalisten is er een bonus van 7 miljoen euro, en de uiteindelijke winnaar krijgt daarbovenop nog eens 6 miljoen euro.

Hoewel FC Utrecht en Go Ahead Eagles zich niet kunnen meten met de inkomsten van Ajax en PSV in de Champions League, hebben ze al flinke bedragen binnengehaald en kunnen ze nog meer verdienen met goede prestaties in de Europa League. De competitie biedt niet alleen sportieve kansen, maar ook een stevige financiële impuls voor de clubkassen van deze Nederlandse clubs.

Prestatie Prijzengeld Competitiefase overwinning 450.000 Competitiefase gelijkspel 150.000 Per positie in eindrangschikking 75.000 Positie 1 tot en met 8 600.000 Positie 1 t/m 9 en play-offs 300.000 Achtste finale 1,75 miljoen Kwartfinale 2,5 miljoen Halve finale 4,2 miljoen Winnaar en finalist 13 / 7 miljoen

