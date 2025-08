De fans van FC Utrecht konden hun geluk niet op deze voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen. Na de goede resultaten van vorig jaar werd de voorronde van de Europa League behaald en dat betekende voor het eerst in 6 jaar weer eens een Europese pot in Utrecht. In alles heeft FC Utrecht de middelen in huis om zich volgend jaar sowieso weer te plaatsen voor Europa, vindt Sportnieuws.nl-watcher Rick Kraaijeveld.

Terwijl FC Utrecht nog druk bezig is zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League blikken wij bij Sportnieuws.nl alvast vooruit op het aankomende seizoen. FC Utrecht staat bekend om de uitspraak van Frans van Someren drie jaar geleden waarin hij zei dat de club de top-3 van de competitie moet aanvallen.

Europa in

Dat lijkt vooralsnog altijd een utopie, al spreekt men er ook over dat dit jaar dé kans zou zijn. Ajax raakt veel spelers kwijt en heeft een nieuwe trainer, Feyenoord zit ongeveer in hetzelfde schuitje en ook AZ is best wat sterkhouders kwijt. Maar vergeten wordt dat - mocht FC Utrecht de groepsfase van de Europa League gaan halen- dat een behoorlijke aanslag op de selectie zal zijn. Bij vrijwel elke club ga je deelname aan de Europese competitie terugzien in de Eredivisie.

Selectie op orde

FC Utrecht blinkt wel uit in voorsorteren op de transfermarkt. Nog voordat het afgelopen seizoen was geëindigd had Utrecht al de belangrijke en nodige transfers gedaan. Mike Eerdhuijzen is nieuw gekomen, de ervaren Dani de Wit kwam ook, Gjivai Zechiël werd gehuurd en zo zijn er nog meer belangrijke spelers binnen gekomen. Dit zorgde ervoor dat Ron Jans al snel een vaste selectie had om mee te werken en dat is te zien.

Utrecht liet in de voorbereiding zien een goede mix van jong talent en oude rotten in het vak te hebben. Jans zal hopen dat smaakmakers als Souffian El Karouani nog even bij Utrecht blijven, al heeft hij een ruime vijver om uit te vissen. Enkel voorin heeft hij de spitsen niet voor het kiezen. Sebastién Haller kwam vorig seizoen op huurbasis terug maar de Fransman in een Utrecht-shirt lijkt er dit seizoen niet in te zitten. Noah Ohio lijkt net als David Min te licht voor de eerste keus, dus zal daar nog wat moeten gebeuren bij Utrecht.

Prestatie van vorig jaar minimaal evenaren

Het zou voor Utrecht mooi en tevens mogelijk zijn om de prestatie van vorig jaar minimaal te evenaren. Lang konden ze de strijd om plek 3 spannend houden met Feyenoord, maar moesten uiteindelijk toch toegeven. Gebeurt er niet veel geks meer op de transfermarkt, vooral qua spelers die de club verlaten, kan Utrecht waarschijnlijk weer gaan strijden om plek 3. Al zal de grootste uitdaging zijn die spanning erin te houden als óók nog eens de groepsfase van de Europa League gespeeld gaat worden.

