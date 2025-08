De lat ligt torenhoog in De Kuip dit seizoen. Na een bewogen jaar en een ambitieuze trainerswissel droomt Feyenoord openlijk van het kampioenschap, maar onder die gewaagde woorden schuilen hardnekkige twijfels. Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink analyseert de huidige situatie van Feyenoord en spreekt zijn verwachting voor komend seizoen uit.

Terugblikkend op afgelopen seizoen mag Feyenoord vooral Robin van Persie dankbaar zijn: zijn entree als hoofdcoach van de Stadionclub gaf een ploeterend elftal nieuw elan. Maar zijn bravoure, voluit gaan voor het kampioenschap in het nieuwe seizoen, klinkt wel érg ambitieus, zo niet ronduit overmoedig. De reden? De absolute ruggengraat van het elftal is nagenoeg verdwenen en de opvolgers moeten het ook allemaal nog maar zien te bewijzen.

Flinke aderlatingen voor Feyenoord

Met het vertrek van sterkhouders David Hancko, Antoni Milambo, Quilindschy Hartman en publieksfavoriet Igor Paixao ziet Feyenoord in één klap een enorme dosis ervaring, creativiteit en stabiliteit verdwijnen. Natuurlijk is het financieel aantrekkelijk voor directeur Dennis te Kloese dat de club vier spelers voor absolute topbedragen heeft weten te verkopen, maar zulke ingrijpende aderlatingen zijn voor een Eredivisieclub op korte termijn vrijwel niet op te vangen.

Ondanks een transferzomer vol ambitie en forse investeringen, vijftig miljoen euro voor onder anderen Sem Steijn, Goncalo Borges en Tsuyoshi Watanabe, hangt er een groot vraagteken boven de nieuwe selectie. Watanabe lijkt een zekerheidje, maar de rest zal zich moeten bewijzen, zich moeten aanpassen, én het niveau moeten aantikken dat in de Kuip wordt geëist. Dat is een enorme uitdaging in Rotterdam, waar weinig tijd wordt gegund.

Plek in top drie is al prestatie van formaat

De voorbereiding verloopt allerminst soepel, hoewel de geschiedenis leert dat een stroeve start niet alles hoeft te betekenen. Zo ging Feyenoord onder Arne Slot in het kampioensjaar nog met 7-0 onderuit tegen FC Kopenhagen en met 4-0 onderuit tegen Union St. Gillis, om vervolgens juist te excelleren tijdens het seizoen. Toch zijn de twijfels in Rotterdam deze zomer onmiskenbaar: de onrust is voelbaar in en rondom De Kuip.

De ambities van Van Persie zijn mooi, maar botsen voorlopig met de realiteit. Mocht deze vernieuwde Feyenoord-selectie zich ondanks alles in de top drie weten te spelen, dan mag dat al als een prestatie van formaat worden gezien.

