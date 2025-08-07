In Volendam is niets vanzelfsprekend: de promotie naar de Eredivisie maakt realisme noodzakelijk. Supporters dromen van een verrassing, maar weten dat lijfsbehoud allesbehalve gegarandeerd is. De onzekerheid en spanning zijn duidelijk merkbaar rond 'Het Andere Oranje', constateert ook voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Voor FC Volendam beginnen de signalen voor het nieuwe Eredivisieseizoen ronduit alarmerend te worden. Waar promotie nog euforie bracht, heerst nu vooral onzekerheid. De voorbereiding stemt weinig hoopvol: een krappe winst op de amateurs van RKAV Volendam (2-1), een gelijkspel tegen Katwijk (1-1) en vooral de pijnlijke nederlagen tegen NAC Breda (6-1) en VVV Venlo (2-1) spreken boekdelen.

Groot gemis van sterkhouders

Verdedigend oogt Volendam kwetsbaar en aanvallend wordt het creatieve vermogen van vertrokken uitblinker Bilal Ould-Chikh, vorig seizoen goed voor vier goals en liefst twintig assists, nadrukkelijk gemist. Hoewel de kern grotendeels bijeen is gebleven, laat ook het vertrek van routinier Vurnon Anita een groot gat in het elftal achter. Hij was na de winter dé motor en leider van het kampioensteam van Rick Kruys.

Met beperkte financiële middelen is het voor Volendam nog altijd lastig om gerichte kwaliteitsimpulsen toe te voegen. De selectie is smal, kwetsbaar voor blessures en schorsingen, en mist duidelijk het niveau om het zichzelf enigszins comfortabel te maken in de Eredivisie.

Zorgen bij Volendam-fans terecht

Het zorgt ervoor dat Volendam, samen met Telstar, wordt gezien als dé topfavoriet voor directe degradatie. Zonder snel versterkingen binnen te halen, lijkt een lang verblijf op het hoogste niveau voor Het Andere Oranje haast een utopie. De club wacht een loodzwaar seizoen.

