Feestende spelers Bayern München ontvangen kritiek na Ibiza-reis: 'Banen staan op het spel'

Een groep spelers van Bayern München heeft kritiek gekregen omdat zij het kampioenschap zijn gaan vieren op Ibiza. De Duitse krant Bild schrijft dat het team per privéjet naar het feesteiland is afgereisd. Zaterdag speelt de club 'gewoon' nog een competitiewedstrijd.

Het zou gaan om veertien Bayern München-spelers. Hoewel de clubleiding het verzoek om feest te vieren op Ibiza afkeurde, werd het verbod vervolgens genegeerd. Aanvoerder Manuel Neuer en aanvaller Thomas Müller, die na dit seizoen afscheid neemt van de club, zijn aanwezig. "We gaan op trainingskamp", zou de doelman hebben gezegd in de vip-terminal.

Oud-speler en analist bij Sky TV Dietman Hamann heeft geen goed woord over voor de groep. De vertrekkende aanvaller en de doelman waren te zien op beelden van het feestje op het Spaanse eiland die Bild publiceerde.

Naast Neuer en Müller vermaken Harry Kane (31), Joshua Kimmich (30), Eric Dier (31), Raphaël Guerreiro (31), Leon Goretzka (30), Serge Gnabry (29), Kingsley Coman (28), Konrad Laimer (27), Dayot Upamecano (26), Josip Stanisic (25), Aleksandar Pavlovic (21) en Jonas Urbig (21) zich op het eiland.

Onprofessioneel

Bayern is al kampioen en speelt komende zaterdag zijn laatste wedstrijd tegen Hoffenheim, dat nog strijdt tegen de play-offs voor degradatie en een goed resultaat nodig heeft tegen Bayern. Rivaal Heidenheim kan gebaat zijn bij een nederlaag van Hoffenheim.

"Ik begrijp niet dat de club het heeft goedgekeurd", zegt Hamann. "Het heeft te maken met professionaliteit en de competitie serieus nemen. Die is nog bezig en voor een club als Heidenheim hangt er veel van af. Daar staan banen en inkomsten op het spel."

Jamal Musiala

Het relletje rondom de feestvierende Bayern-spelers betreft één speler in ieder geval niet. BILD ging stiekem langs het trainingscomplex van de Duitse kampioen en spotte Jamal Musiala in de sportschool. Afgelopen zaterdag won Bayern in het laatste thuisduel van het seizoen met 2-0 van Borussia Mönchengladbach.

