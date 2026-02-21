PSV móést zich tegen sc Heerenveen revancheren voor de blamage van afgelopen week tegen FC Volendam. In de eerste helft leek het bij de ploeg van Peter Bosz echter helemaal nergens op. Uiteindelijk zette PSV dat in de tweede helft recht en boekten ze een terechte, maar verdiende zege: 3-1.

De ontmoeting tussen PSV en sc Heerenveen vond zeventien dagen geleden ook al plaats. Toen waren de Eindhovenaren met 4-1 te sterk in de kwartfinales van de KNVB Beker. Met bovendien een voorsprong van veertien punten op naaste belager Feyenoord leken de vooruitzichten voor de Friezen weinig rooskleurig. Tóch begon Heerenveen overduidelijk beter aan de wedstrijd. Ze deelden al twee waarschuwingen uit aan PSV en in de 22e minuut was het raak.

Voormalig Heerenveen-middenvelder Joey Veerman leverde de bal kinderlijk eenvoudig in. Uiteindelijk kwam de bal bij Ringo Meerveld, die 'm voor het doel lobte. Daar wist aanwinst Lasse Nordas wel raak mee, want de Noor werkte de bal met een halve omhaal achter PSV-doelman Matej Kovar: 0-1. Daarmee is er weer een domper voor de Eindhovenaren, want afgelopen weekend verspeelden ze ook al punten tegen FC Volendam.

Jutta Leerdam aanwezig

Topschaatsster Jutta Leerdam zat in de Legends Lounge van het Philips Stadion, maar zag allesbehalve een goede wedstrijd. Tóch zag ze de thuisploeg op slag van rust op gelijke hoogte komen. Ivan Perisic gooide de bal voor het doel richting Ismael Saibari, maar de Marokkaans international kwam nipt te kort om de bal binnen te knikken, waardoor de bal zonder een aanraking achter Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer viel: 1-1.

Rondom de gelijkmaker zorgde Perisic wel voor een behoorlijk opvallend moment. De 37-jarige aanvaller richtte zijn irritatie op een jonge ballenjongen, waarna hij zelfs tot bedaren werd gebracht door Heerenveen-coach Robin Veldman.

PSV op voorsprong

PSV begon verrassend genoeg met Myron Boadu in de basis. In de eerste helft was de pijlsnelle spits nog wat ongelukkig in zijn afwerking, maar direct na rust was het wél raak. Boadu kreeg de bal op een presenteerblaadje van Dennis Man en kon 'm zo binnen schuiven: 2-1. Met nog een kwartier op de klok was er nog een mooi moment in het Philips Stadion. Topschutter Ricardo Pepi maakte zijn rentree na weken afwezigheid door een handblessure.

Dubbel moment voor Pepi

De Amerikaanse spits leek zijn rentree direct te bekronen met een doelpunt, maar daar ging uiteindelijk een streep door. Saibari onderschepte de inspeelpass van Klaverboer, maar bij het druk zetten stond Ismael Saibari namelijk al in het strafschopgebied. Dat is officieel niet toegestaan, waardoor de VAR scheidsrechter Rob Dieperink erop wees dat het doelpunt afgekeurd moest worden. Uiteindelijk kwam zijn juichmoment alsnog. In de 88e minuut schoot Pepi van grote afstand schitterend raak: 3-1.

Jacht op vroegste titel ooit

PSV is daarmee nog altijd in de race voor de vroegste titel ooit in de Eredivisie. De Eindhovenaren lijken op dit moment op een landstitel op 11 april tegen Sparta Rotterdam af te gaan, maar het is niet uit te sluiten dat PSV alsnog een week eerder kampioen kan worden. Vooral doordat de concurrenten ook allesbehalve stabiel zijn qua resultaten en spel. Dan zou de vroegste titel ooit, op 4 april, zelfs nog mogelijk zijn.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.