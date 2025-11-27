Feyenoord ging donderdagavond vrij kansloos onderuit in de Europa League tegen Celtic. Het oogde bij vlagen tandeloos, wat de ploeg van trainer Robin van Persie liet zien. Aanvoerder Sem Steijn kreeg op de persconferentie de vraag of het Feyenoord ontbeert aan vechtertjes.

Feyenoord begon de wedstrijd nog enigszins goed. Dat had het te danken aan Steijn, die een fantastische pass van Luciano Valente knap controleerde en vervolgens Ayase Ueda bediende. De Japanner faalde niet oog in oog met de doelman, waardoor het 1-0 stond. Daarna raakte Feyenoord de grip kwijt en vond het die niet meer terug.

"Ik begon prima, met een goede assist. Daarna was het een prima pot. Niet fantastisch, niet slecht", analyseerde Steijn zijn spel na afloop op de persconferentie.

Los zand

Daar werd gesteld dat het leek alsof Feyenoord los zand was, vooral qua drukzetten. "Dat gevoel had ik totaal niet, maar ik denk dat het sowieso iets is om (op beelden, red.) terug te kijken", reageerde Steijn.

"Het leek erop alsof jullie niet de mentaliteit hadden om keihard te werken", ging een journaliste verder. "Het gaat ook over karakters in een elftal. Wat voor karakters heb jij om je heen? Heb jij het gevoel dat je karakters hebt die een wedstrijd kunnen omdraaien? Die echt bijtertjes zijn, of mis je dat een beetje?", vroeg ze aan Steijn.

"Ik snap je vraag niet", antwoordde Steijn na enige aarzeling. "Ik zie dit totáál niet. Ik snap niet wat jullie daarin bedoelen. Als ik één ding vandaag wel gezien heb, is dat mensen voor elkaar terugsprinten en duels aangaan. Dat de wil er is", beet Steijn van zich af. "Dus ik kan me daar totaal niet in vinden."

