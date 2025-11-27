Feyenoord zit in een behoorlijke dip. De Rotterdammers verloren donderdagavond kansloos op eigen veld van Celtic (1-3) in de Europa League. Ook smaakmaker Luciano Valente kon het verschil niet maken. De publiekslieveling werd zelfs gewisseld door Robin van Persie, waardoor het publiek de trainer uitfloot.

Valente werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, toen het nog 1-2 stond. Een vreemd moment, omdat Feyenoord zocht naar de gelijkmaker en zijn kwaliteiten goed kon gebruiken. "Ik had in de rust iets met mijn hamstring. Dat zette steeds door, dus we hadden het er samen over gehad. Ik had het samen met de trainer besproken", verklaarde Valente na afloop.

Terwijl het publiek floot, zweepte Valente zijn supporters juist op. "Ik weet hoe zij zich voelen op dat moment", sprak de van FC Groningen overgekomen middenvelder bij Ziggo Sport. "Ik voel dat zelf ook, we zitten er gewoon nu niet lekker in. We hebben nu iedereen hartstikke hard nodig en ik probeer dan de supporters weer in een goede flow te krijgen. Want dat gaat bij ons het verschil maken."

'Feyenoord-onwaardig'

Volgens Valente zit de ploeg momenteel in een lastige situatie. Hij noemt het "Feyenoord-onwaardig" wat de Rotterdammers de laatste tijd laten zien. Ze verloren vijf van de laatste zes duels. "We hebben niet het lef van het begin van het seizoen. Dat is logisch als je in zo’n moeilijke periode zit. Aan ons om bij elkaar te blijven als groep", aldus Valente.

"We hebben de support heel hard nodig. Dat gaat ons op de goede rit brengen. Aan ons om de supporters te belonen en ook weer Feyenoord te zijn", zei de kersvers international van het Nederlands elftal.

