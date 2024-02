Feyenoord baalt na nieuwe uitschakeling tegen AS Roma: 'Zuurder kan niet'

De spelers van Feyenoord zaten er na de uitschakeling in de Europa League tegen AS Roma flink doorheen. De Rotterdammers verloren na strafschoppen en werden zo voor het derde jaar op rij uitgeschakeld door hun angstgegner. Spelers Mats Wieffer en Quilindschy Hartman hadden het gevoel dat er meer in had gezeten.

"Op het einde waren wij fitter", zei Wieffer na de uitschakeling tegen ESPN. "We kregen nog kansen en zij wilden niet meer. Als je dan met penalty's verliest, zuurder kan niet."

De middenvelder zag dat de twee teams aan elkaar gewaagd waren: "Ik denk dat het gelijkop ging. Zij hadden wat goede momenten, maar die hadden wij ook in het begin van de wedstrijd. Daarna hadden we meer moeite."

Wieffer werd gewisseld in de laatste minuut van de verlenging voor Alireza Jahanbakhsh, die daarna zijn penalty miste. Ook David Hancko wist vanaf elf meter niet te scoren. Veel nam Wieffer hen niet kwalijk: "Het maakt niet uit wie ze missen. Voor mijn gevoel schoten ze ze ook gewoon goed in. Het is echt heel zuur."

Nieuw drama voor Feyenoord in Rome: AS Roma door in Europa League na strafschoppen Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League. In Stadio Olimpico stond het na 120 minuten nog 1-1 en dus was het tijd voor penalty's. Santiago Giménez en Lorenzo Pellegrini waren de doelpuntenmakers maar in de penaltyreeks maakte Zalewski de beslissende.

'Extra lullig'

Ook Hartman voelde in de verlenging dat er meer in zat en daardoor twijfelde hij of Feyenoord het wel goed had aangepakt. "We hadden misschien meer moeten spelen zoals de eerste helft van de verlenging", zei de linksback tegen Veronica.

Feyenoord verloor voor het derde jaar op rij van Roma, maar deze keer scheelde het weinig of de ploeg van Arne Slot was doorgegaan. Dat maakte de uitschakeling nog pijnlijker voor Hartman: "Dat is misschien wel extra lullig. We waren vandaag dichterbij dan ooit, maar weer lukt het niet."

Lang wil Hartman niet stilstaan bij de uitschakeling: "We hebben nog genoeg om voor te spelen. De beker en komende weekend Almere City. Het is even klote, maar we moeten door."