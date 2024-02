Europa League | Statistieken AS Roma - Feyenoord laten zien waarom penalty's de beslissing moesten brengen

Feyenoord is voor het derde jaar op rij uitgeschakeld in Europa door AS Roma. De wedstrijd moest na 120 minuten met strafschoppen beslist worden en dat is niet zo gek als we naar de statistieken kijken.

Wat opvalt is dat Roma meer balbezit heeft gehad dan Feyenoord en ook meer schoten heeft gelost, maar het is daar nauwelijks gevaarlijker mee geworden. In totaal had Feyenoord zelfs meer schoten op doel: vier om drie. Beide teams werden dus nauwelijks meer gevaarlijk na het eerste kwartier waarin beide doelpunten vielen. Roma probeerde het met veel voorzetten, maar ook dat leverde weinig op. Toch wonnen ze na strafschoppen. Bekijk hierboven alle statistieken.