Feyenoord begint het nieuwe Champions League-avontuur in de derde voorronde met een thuiswedstrijd tegen Fenerbahce. Dat werd maandagmiddag duidelijk tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. Voor coach Robin van Persie is het een pikante ontmoeting.

Feyenoord heeft geloot tegen Fenerbache en begint met een thuiswedstrijd, die wordt gespeeld op dinsdag 5 of woensdag 6 augustus. De return is op dinsdag 12 augutus in Turkije. De overige mogelijke tegenstanders waren Nice (Frankrijk), óf de winnaar van de duels tussen Red Bull Salzburg (Oostenrijk) en Brann (Noorwegen) en tussen Viktoria Plzen (Tsjechië) en Servette (Zwitserland).

Feyenoord heeft in het verleden al meerdere keren tegen de club uit Istanboel gespeeld. In de voorronde van de Champions League in het seizoen 2002/03 trok de Rotterdamse ploeg aan het langste eind. In 2016 kwamen beide teams elkaar opnieuw tegen in de Europa League, waar de Turken zowel in eigen huis als in De Kuip met 1-0 wisten te winnen.

Bijzonder weerzien voor Robin van Persie

Voor trainer Robin van Persie is het duel in het miljardenbal een bijzonder weerzien. De Rotterdammers treffen namelijk de oude club van de oud-topvoetballer. In de nadagen van zijn carrière, tussen 2015 en 2018, speelde hij voor de Turkse grootmacht. Hij wordt nog altijd op handen gedragen door de fans van Fenerbahce en dus wordt het voor hem speciaal om op 12 augustus terug te keren.

Er zijn nog wat meer bijzondere linkjes tussen beide ploegen te vinden. Met Sebastian Szymanski en Sofyan Amrabat staan er twee spelers onder contract bij Fenerbahce die een verleden hebben bij Feyenoord. Szymanski werd in 2023 zelfs landskampioen met de Rotterdammers.

José Mourinho

Een confrontatie met de formatie uit Istanboel betekent ook een weerzien met José Mourinho. Deze trainer, die Feyenoord de afgelopen jaren met AS Roma regelmatig in de weg stond, eindigde vorig seizoen als tweede in Turkije, direct achter het onaantastbare Galatasaray.

Play-offronde

Op 4 augustus, nog voor het tweeluik met Fenerbahce, wordt er geloot voor de play-offronde, de laatste stap richting de groepsfase van de Champions League. Als Feyenoord de derde voorronde overleeft, treft het in de play-offronde Benfica of Club Brugge, afhankelijk van welk team hun duel wint. Op 4 augustus wordt ook bepaald of Feyenoord begint met een thuis- of uitwedstrijd. Mocht het Feyenoord niet lukken om te winnen van Fenerbahce, wacht groepsfase Europa League.

Eerste officiële wedstrijd

Feyenoord opent het seizoen met een wedstrijd in de derde voorronde als eerste officiële duel. Op 9 augustus volgt de eerste competitiewedstrijd, waarin NAC op bezoek komt. Na de return in de Champions League staat op 16 augustus een uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma voor het elftal van Robin van Persie.

