Feyenoord is op zaterdagavond ijzersterk begonnen aan de competitie tegen NAC Breda. In de Kuip wonnen de Rotterdammers hun openingswedstrijd met 2-0. Niemand minder dan de kersverse aanvoerder Sem Steijn heeft de Rotterdammers na slechts drie minuten spelen op voorsprong gezet. Tien minuten na rust verdubbelde Ayase Ueda de voorsprong.

Feyenoord heeft het de afgelopen jaren erg lastig gehad in de openingswedstrijden van de Eredivisie. Slechts in drie van de laatste zeven seizoenen werd de eerste wedstrijd gewonnen. Op zaterdag wist het elftal van Van Persie deze negatieve statistiek te verbeteren.

Opstellingen

Trainer Robin van Persie heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen Fenerbahçe afgelopen woensdag. Leo Sauer werd op de linksbuitenpositie vervangen door Gaoussou Diarra, terwijl In-Beom Hwang en Quinten Timber op het middenveld plaats moesten maken voor Luciano Valente en Oussama Targhalline. Jordan Bos verloor zijn plek als linksback aan Givairo Read.

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Luciano Valente, Sem Steijn, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Gaoussou Diarra.

NAC: Daniel Bielica, Boy Kemper, Terence Kongolo, Enes Mahmutovic, Cherrion Valerius, Kamal Sowah, Boyd Lucassen, Maximilien Balard, Juho Talvitie, Sydney van Hooijdonk, Mohamed Nassoh.

Vorige editie

Vorig seizoen boekte Feyenoord in De Kuip een 2-0 zege op NAC. In de 34ste minuut opende Ayase Ueda de score, waarna Quinten Timber een kwartier voor het einde vanaf de strafschopstip de voorsprong verdubbelde.

'Stugge tegenstander'

Voorafgaand aan de wedstrijd verscheen Van Persie voor de microfoon van ESPN. Hier vertelde de trainer dat hij geen makkelijke avond verwacht. "Het is een wedstrijd tegen een stugge tegenstander, maar ze zijn ook goed. Zeker in balbezit hebben ze duidelijke patronen. Daarin kun je zien dat ze echt wel stappen hebben gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Dus het is een mooie uitdaging voor ons vandaag."

Goede start

Feyenoord begon ijzersterk aan de wedstrijd. Na drie minuten spelen mocht Sem Steijn een vrije trap nemen vanaf ongeveer 23 meter, en krulde deze vervolgens knap in de linkeronderhoek. Doelman Bielica was kansloos bij de inzet.

Grote kansen

Op slag van rust kreeg Luciano Valente de uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen. Na een fraaie aanval verscheen de middenvelder oog in oog met de doelman, maar van dichtbij schoot hij de bal rakelings een meter naast de rechterpaal. Nog geen twee minuten later kreeg ook Steijn om de score op te voeren. De middenvelder werd perfect diep gestuurd, maar zijn inzet van amper vijf meter werd gekeerd door Bielica.

Sterk uit de kleedkamer

Tien minuten na de rust kreeg Ueda de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied. De Japanner dacht geen seconde na en schoot de bal gelijk in de rechter onderhoek, terwijl doelman Bielica aan de grond genageld was.

Feyenoord speelde vervolgens de rest van deze wedstrijd volwassen uit. Ahmedhodzic en Watanabe vormden een sterk centraal blok achterin waar NAC niet langs wist te komen. Echt grote kansen werden er niet meer gecreëerd, waardoor de wedstrijd eindigde met een 2-0 score op het scorebord.

