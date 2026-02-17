Feyenoord zorgde vorige week voor een ware sensatie door de komst van Raheem Sterling aan te kondigen. De presentatie van de 82-voudig Engels international leidde echter ook tot veel verbazing in voetbalminnend Nederland. Al snel ging het gesprek niet alleen over de sportieve waarde van de aanvaller, maar vooral over de vraag wat zijn komst de Rotterdammers financieel zou kosten.

In de podcast Kick-Off stelde Valentijn Driessen vrijdag dat Sterling in de paar maanden dat hij onder contract staat bij Feyenoord zo’n twee miljoen euro zou verdienen. Omgerekend zou dat neerkomen op ongeveer twee ton per wedstrijd. Feyenoord nuanceerde die lezing echter zondag bij de NOS en liet weten dat de nieuwste aanwinst echter ‘minder dan de helft’ van dat bedrag ontvangt.

Onthulling van salaris

Sportmarketeer Chris Woerts gaf maandagavond in Vandaag Inside meer duidelijkheid over de daadwerkelijke cijfers. "Sterling verdient ongeveer een miljoen aan salaris. En als ze tweede worden, dan krijgt hij nog een tonnetje bonus", onthult Woerts, die jarenlang bij de Rotterdammers werkte, eerst als marketingmanager en in een later stadium als commercieel directeur van de club. In 2008 verruilde hij Feyenoord voor Sunderland.

Schril contrast

Vergeleken met wat hij in Engeland gewend was, levert Sterling in Rotterdam flink wat luxe in. "Hij verdiende 53 duizend euro per dag, anderhalf miljoen per maand", schetst Woerts. "Hij moest nog twintig maanden. Daarom was het ook heel gortig bij Chelsea, dat hij zoveel geld kreeg. Hij speelde nooit, trainde alleen maar. Dus ze hebben hem afgekocht voor tien, vijftien miljoen."

Strijd om plek twee

Met nog elf competitiewedstrijden te spelen staat Feyenoord momenteel op de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg heeft daarbij een voorsprong van drie punten op Ajax en vier op NEC, dat dinsdagavond nog een inhaalwedstrijd tegen Sparta Rotterdam speelt. Sterling moet het extra zetje richting rechtstreeks Champions League-voetbal geven. Feyenoord is zelfs op trainingskamp gegaan om Sterling mee te kunnen laten trainen.

