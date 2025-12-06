Een opvallende actie van Feyenoord-fans bij de start van het duel tegen PEC Zwolle. De eigen aanhang had een duidelijke boodschap voor middenvelder Quinten Timber, wiens contract na dit seizoen afloopt.

"Timber: duidelijkheid is eerlijkheid", staat er geschreven aan de 24-jarige. De supporters roepen hem op een beslissing te nemen over zijn toekomst. "Bijtekenen of vertrekken", is de boodschap.

Het contract van Timber loopt aan het einde van het seizoen af. Fans willen voorkomen dat hij komende zomer transfervrij de deur uitloopt. Als hij besluit om zijn contract niet te verlengen, zou de club hem tijdens de transferperiode in januari nog kunnen verkopen.

Feyenoord - PEC Zwolle

Na een halfuur spelen stond het al 2-0 in de Kuip. Ayase Ueda verzorgde de openingsgoal en zette Feyenoord vervolgens ook op 2-0, dankzij voorbereidend werk van Timber en Luciano Valente. Timber wist zelf vervolgens een penalty te benutten, waarna Ueda zijn hattrick voor rust compleet maakte.

In de tweede helft liep de score verder op. Ueda was ook de maker van de 5-0.

De Rotterdammers begonnen het seizoen voortvarend, maar de klad kwam er in november behoorlijk in. In de Europa League waren Stuttgart en Celtic te sterk, waardoor vroege uitschakeling dreigt voor de ploeg van Robin van Persie. En ook in de Vriendenloterij Eredivisie ging het meermaals mis.

Vorige week werd er nog van Telstar, maar toch klinkt er gemor in De Kuip. De Rotterdammers verloren daarvoor namelijk vier duels op rij en dus staat de ploeg van Robin van Persie onder druk.

