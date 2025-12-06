Feyenoord heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in De Kuip. De ploeg van Robin van Persie won maar liefst met 6-1 van PEC Zwolle. De uitblinker van de avond was Ayase Ueda. De spits van de Rotterdammers scoorden welgeteld vier keer en staat nu ver aan kop in het topscorersklassement.

Feyenoord kwam al na elf minuten spelen op voorsprong via Ueda. De Japanner scoorde nog geen tien minuten later zijn tweede van de avond. Vervolgens werd diezelfde spits neergelegd in de zestien en werd er een strafschop gegeven. Hij liet de penalty over aan Quinten timber, die hem binnenschoot. Vlak voor de rust scoorde Ueda alsnog zijn derde en voltooide daarmee zijn hattrick.

Na de rust ging de topscorer van de Eredivisie gewoon door en scoorde zijn vierde van de avond. Ueda kreeg bij zijn wissel een staande ovatie van de fans in de Kuip. Voor hem in de plaats kwam Casper Tengstedt. De Deen nam de 6-0 voor zijn rekening. In de blessuretijd scoorde PEC nog een eretreffer via een indirecte vrije trap in de zestien.

Van Persie toegezongen

De Rotterdammers begonnen het seizoen voortvarend, maar de klad kwam er in november behoorlijk in. In de Europa League waren Stuttgart en Celtic te sterk, waardoor vroege uitschakeling dreigt voor de ploeg van Robin van Persie. En ook in de Vriendenloterij Eredivisie ging het meermaals mis.

Feyenoord staat op een tweede plaats in de Eredivisie en won vorige week van Telstar, maar toch klinkt er gemor in De Kuip. De Rotterdammers verloren daarvoor namelijk vier duels op rij en dus staat Robin van Persie onder druk. De monsterzege tegen PEC komt dus als geroepen. De coach werd zelfs door het thuispubliek toegezongen richting het einde van de wedstrijd.

Topscorer eredivisie

De spits van Feyenoord, Ayase Ueda, is bezig aan een enorm sterk seizoen. Voor de wedstrijd met PEC stond hij al bovenaan de topscorers lijst van de Eredivisie en na zijn vier goals staat de teller nu op achttien doelpunten uit vijftien wedstrijden. Op twee staat Guus Til met maar tien doelpunten. De Japanner heeft na de wedstrijd tegen PEC zijn plek aan het hoofd van het klassement zeker veiliggesteld.

Blessure Sem Steijn

Alles ging op rolletjes voor Feyenoord thuis tegen PEC Zwolle. Maar in de slotfase was er een flinke tegenvaller voor de Rotterdammers. toen de captain en invaller Sem Steijn naar de kant moest. Hij was 20 minuten eerder binnen de lijnen gekomen.

Belangrijke weken voor Feyenoord

Voor Feyenoord breekt na dit duel een cruciale periode aan. Nog voor de kerst speelt het vier belangrijke duels. Donderdag 11 december reist het af naar Roemenië voor het Europa League-duel met FCSB. Daarna wacht De Klassieker tegen Ajax in de competitie. Vervolgens moet het midweeks aantreden in Rotterdam tegen SC Heerenveen voor de beker en wordt het jaar vervolgens afgesloten met een thuisduel tegen FC Twente,

