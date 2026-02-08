Feyenoord is bezig aan een dramatische reeks en dat zorgt ervoor dat Robin van Persie behoorlijk onder vuur ligt. De Rotterdammers wonnen slechts één keer in de afgelopen zes wedstrijden. Tegen FC Utrecht moet het omgekeerd worden, maar de Feyenoord-fans in het uitvak richten zich met name op het 'wanbeleid'.

Feyenoord verkeert al maanden in zwaar weer, want er werd slechts driemaal gewonnen sinds 9 november. De ploeg van Robin van Persie kende een sterke seizoensstart en sprak de ambitie uit om voor het kampioenschap te gaan. Inmiddels bedraagt de achterstand op PSV echter zeventien punten en is zelfs de tweede plaats niet vanzelfsprekend meer. Dat leidt tot groeiende onvrede onder het fanatieke Feyenoord-publiek, dat al weken met spandoeken het bestuur aanspreekt.

Uitvak bij FC Utrecht

De meegereisde Feyenoord-supporters ontvouwden in het uitvak van Stadion Galgenwaard tientallen kritische spandoeken. Daarop stonden onder meer teksten als ‘Robin van Persie out’, ‘Toon out’ en ‘wanbeleid’. Het overgrote deel richtte hun pijlen echter op de hoofdtrainer.

De spelers van de Stadionclub snoerden echter razendsnel de mond van de eigen aanhang. Oussama Targhalline bracht zijn ploeg na nog geen tien minuten spelen op voorsprong tegen FC Utrecht. Als die stand na negentig minuten op het bord zou blijven, zouden de Rotterdammers daarmee tijdelijk weer de tweede plaats in eigen hand hebben, al heeft NEC woensdag nog wel een duel met FC Utrecht tegoed.

Kritiek van Feyenoord-legendes

Diverse Feyenoord-legendes spreken zich inmiddels fel uit richting Van Persie. Zo vertelde Jan Boskamp dat hij zich behoorlijk zorgen maakt tegenover Sportnieuws.nl. "Het hangt gewoon als los zand aan elkaar. Als Feyenoord zondag verliest van FC Utrecht, dan breekt de pleuris uit. Als wij vroeger zo speelden, dan had je een probleem. Ik zou me kapot schamen om de supporters te groeten na de wedstrijd als we weer op ons flikker hadden gehad."

