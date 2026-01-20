De nieuwjaarsreceptie van Feyenoord was dit jaar goed voor de nodige nieuwtjes. Directeur Dennis te Kloese nam het woord en nam daarbij zijn eigen functioneren en dat van trainer Robin van Persie onder de loep.

Te Kloese heeft er vertrouwen in dat Robin van Persie met Feyenoord weer goede resultaten gaat behalen. De algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers ziet daarom geen reden de trainer nu te ontslaan. Dat vertelde Te Kloese na afloop van de nieuwjaarsreceptie aan journalisten.

"Robin is een trainer met veel passie, die hard werkt. Als je de reactie van de spelers zondag tegen Sparta zag, merk je dat de energie in de groep goed zit", aldus Te Kloese, die daarmee doelde op het feit dat Feyenoord zich in de slotfase terugknokte van een achterstand van 3-1 naar 3-3. Sparta won alsnog met 4-3.

'Er moet iets gebeuren'

Feyenoord won slechts één van de laatste twaalf wedstrijden en heeft in de Eredivisie nu 16 punten minder dan koploper PSV. "Als we hetzelfde blijven doen als we nu doen, krijg je dezelfde resultaten. Daarom moet er zeker iets gebeuren", aldus Te Kloese.

Verder is het onzeker of Te Kloese de rollen van algemeen én technisch directeur blijft vervullen. Te Kloese begon bij Feyenoord als algemeen directeur en deed de functie van technisch directeur er sinds het vertrek van Frank Arnesen in september 2022 bij. "Als het niet goed gaat, moet je er kritisch naar kijken."

'Ik kan niet als slager mijn eigen vlees keuren'

"Daar zijn we mee bezig, met die analyse. Het zou wat kort door de bocht zijn om daar nu op dinsdag een uitspraak over te doen. We moeten ook niet vergeten dat we de afgelopen jaren als club met deze dubbelfunctie ook veel hebben bereikt en gepresteerd."

Mocht uit de analyse blijken dat het beter is de functies te scheiden, vindt Te Kloese dat geen probleem. "Ik kan niet als slager mijn eigen vlees keuren, maar als het voor Feyenoord beter is dat mijn functies gescheiden worden, waarom zou ik dat dan niet doen? Er zijn hier geen heilige huisjes."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.