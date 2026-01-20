Justin Bijlow is niet langer meer speler van Feyenoord. De door blessures geplaagde doelman zet zijn carrière voort buiten Nederland. Daarmee komt er een lang en bewogen hoofdstuk in De Kuip ten einde voor het kind van de club.

Feyenoord maakt dinsdag bekend dat Bijlow vertrekt naar het Italiaanse Genoa. Het gaat nadrukkelijk niet om een verhuurconstructie, maar om een definitieve transfer. Bijlow tekent in Italië een contract tot juni 2026, met een optie voor Genoa om die verbintenis te verlengen tot medio 2029. Dinsdag stond de de medische keuring gepland en waar die bij een eerdere transfer een probleem vormde, is Bijlow er deze keer wel doorheen gekomen.

"Ik vertel niemand een geheim, als ik zeg dat het me zwaar valt om de club te verlaten," vertelt Bijlow in een statement op de website van Feyenoord. "Zeker niet in de huidige situatie, die me aan het hart gaat. Maar ik en velen met mij hebben de club uit diepere dalen zien klimmen. Mede door jullie, het fantastische legioen waarvan ik altijd de onvoorwaardelijke steun heb gevoeld en echt alles voor heb gegeven. Bedankt daarvoor. Feyenoord is mijn club, m’n familie en mijn thuis. Overal waar ik ga; dat zal niet veranderen."

"Ik heb mogen keepen voor de tribunes waar ik als jongetje zelf al op stond als supporter", vervolgt Bijlow. "Spelen in ‘eigen’ stadion was toen een droom en in De Kuip, maar ook daarbuiten, heb ik nog zoveel meer dromen met Feyenoord mogen waarmaken. Daar kan ik alleen maar met enorm veel trots en een grote grijns op terugkijken. Jullie konden ons de grootsten van de wereld laten voelen. Ik ben blij dat ik ontelbare mooie momenten met jullie heb mogen delen en prijzen heb mogen vieren. Ik ga alles aan en iedereen bij Feyenoord enorm missen. Voor mij geldt: nooit uit het oog en al helemaal nooit uit het hart. Tot ziens, zonder twijfel."

Bijlow doorliep de jeugdopleiding van de club en keepte uiteindelijk 152 duels in het eerste elftal. Hij werd in 2017 en 2023 kampioen met de club, pakte drie keer de beker en won ook driemaal de Johan Cruijff Schaal.

Van beoogd eerste doelman naar transfer

De timing van de transfer is opvallend, maar tegelijk begrijpelijk. Bijlow kende de afgelopen seizoenen een moeizame periode door aanhoudend blessureleed, waardoor hij nooit echt voor langere tijd de onbetwiste nummer één onder de lat wist te worden. Afgelopen zomer sprak trainer Robin van Persie nog zijn vertrouwen uit door hem tot eerste keeper te benoemen, maar al vroeg in het seizoen moest de Rotterdammer opnieuw afhaken. Uiteindelijk raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Timon Wellenreuther.

Eerdere afgeketste transfer

Het is niet de eerste keer dat Bijlow dicht bij een buitenlands avontuur was. Eerder leek een overstap naar het Engelse Southampton nabij, maar die ketste op het laatste moment af vanwege medische twijfels.

De Italiaanse club bevindt zich in de onderste regionen van de Serie A en vecht voor lijfsbehoud. De doelman zal de concurrentie aangaan met Nicola Leali, al is niet bekend of hij als eerste doelman naar Italië wordt gehaald. Voor Bijlow is het in ieder geval kans om een buitenlands avontuur aan te gaan en een nieuw hoofdstuk te beginnen.

