Het had een geweldige zondag voor de familie Van Persie kunnen zijn, maar het eindigde in een drama. Een historische avond voor Rotterdamse club Sparta werd een hel voor de andere Rotterdamse club Feyenoord. In De Kuip heerst een dramatische sfeer en het is maar de vraag hoe ze daaruit komen. "Dit is wel heel erg moeilijk om te repareren."

Het ging na de Rotterdamse derby eigenlijk vrij weinig over de wedstrijd, terwijl dat een spektakel van jewelste was. Sparta stond 5 minuten voor tijd met 3-1 voor, maar Feyenoord kwam nog terug tot 3-3 door twee werelddoelpunten van Shaqueel van Persie. Daarna maakte Sparta in de slotminuut nog 3-4. Toch waren randzaken de hoofdonderwerpen na afloop.

Bom is ontploft

Quinten Timber was naar de media toegelopen om zijn verhaal te doen over de spanning bij de club de afgelopen maanden. Hij was door Robin van Persie opnieuw op de bank gezet, waar hij klaar mee was. Dat de bom zou barsten, is geen verrassing voor oud-teammanager Bas van Noortwijk. "Als een speler zelf om een interview gaat vragen, dan zit het hem wel heel erg hoog. Dat is niet iets alleen van gisteren, dat speelde al veel en veel langer. Als je terugkijkt, zie je het verhaal van de aanvoerdersband en dan gaat het ook nog eens slecht met de club", somt Van Noortwijk op.

Daarbij komt volgens hem dan ook nog eens dat de aandacht op Timber komt. "Dan kan het weleens zijn dat het ontploft. Dat is overduidelijk gebeurd", zegt hij een dag later. "Als een speler vindt dat hij te kijk wordt gezet of dat zijn intenties in twijfel worden getrokken, dan stel ik mij voor dat hij daar niet blij mee is."

Vertrek van Timber

Van Noortwijk ziet maar één oplossing: een vertrek voor Timber. "Dit is niet meer te repareren, want er is veel te veel gebeurd. Ik kan me niet voorstellen dat er nog een lijmpoging gedaan wordt na deze woorden. Het beste is dat Timber nu een club krijgt waar hij gaat voetballen, want dat gaat bij Feyenoord niet meer gebeuren. Hij wil naar het WK en zal echt moeten spelen."

Timber is op weg naar Olympique Marseille, waarmee er in ieder geval een deel van de onrust bij Feyenoord zal worden weggenomen. Maar er heerst meer onvrede. Het Feyenoord-publiek toonde zijn onvrede zondag met een spandoek: Met deze visie spelen wij straks in de KK divisie (Keuken Kampioen, red.). Feyenoord de grootste amateurclub van NL. "Van zo'n spandoek kan je van alles zeggen en interpreteren. Je kunt het op meerdere manieren uitleggen. Ik kan me voorstellen dat de fans balen dat het niet goed gaat, dat kan iedereen zien. Maar of het helpt, weet ik niet."

'Poppen aan het dansen'

Van Persie krijgt voorlopig nog de steun van Dennis te Kloese, zo meldde de directeur vandaag. Van Noortwijk ziet ook geen heil in een ontslag. "Dan komt ook de directeur onder vuur te liggen, als hij dat al niet ligt. Dan wordt de druk ook nog op hem opgevoerd en dan heb je al helemaal de poppen aan het dansen. Hij is één van de betrokkenen geweest die hem hebben aangesteld. Wat er dan allemaal gebeurt, is niet te overzien. Het is er nooit rustig, maar nu is het wel erg onrustig. Dan moeten er niet nóg meer mensen onder vuur komen te liggen."

Moeilijke situatie voor Van Persie

Met één Feyenoord-speler voelde hij al helemaal mee na de afgelopen wedstrijd tegen Sparta: Shaqueel van Persie. De zoon van Robin van Persie scoorde twee werelddoelpunten, die ondergesneeuwd werden door de late overwinning van Sparta. "Jammer voor hem dat het zo overschaduwd wordt door de goal én het rumoer na afloop. Het is voor die jongen ook lastig, want hij zit ook gewoon in de spelersgroep. Dan snap ik dat hij niet voor de camera verschijnt na afloop. Want dan beginnen ze geheid over Van Persie en Timber. Dit is super moeilijk voor hem. Voor de buitenwereld blijft hij altijd de zoon van."

