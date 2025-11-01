Na één wedstrijd zonder doelpunt heeft de topscorer van de VriendenLoterij Eredivisie weer van zich laten horen. Ayase Ueda heeft de eerste van Feyenoord tegen Volendam binnengeschoten en neemt weer ruime afstand van PSV-topper Ismael Saibari op de topscorerslijst.

Ayase Ueda had er net zo goed al drie kunnen maken in de eerste helft, maar zijn vizier stond in de openingsfase nog niet echt op scherp. De Japanner kreeg legio kansen, maar na twintig minuten lag zijn 12e doelpunt van het seizoen dan toch in het netje. Op aangeven van Quinten Timber schoot hij uit de draai de bal via de lat in het doel.

Topscorer Ueda

Ueda had voorheen de grootste moeite om te scoren namens Feyenoord, maar dit seizoen gaat dat van een leien dakje. In zijn eerste twee jaar scoorde hij 12 keer, dat heeft hij nu al in 11 wedstrijden voor elkaar. Het laat zien hoe goed de Japanner nu in vorm is bij Feyenoord.

Hij wordt op de topscorerslijst achterna gezeten door Ismael Saibari, de man die er vorige week tegen Feyenoord drie inlegde en ook tegen Fortuna Sittard met scherp schoot: tweemaal trof hij doel. Met de 12 doelpunten van Ueda mag hij zichzelf met recht een groot gevaar in de Eredivisie noemen.

Sem Steijn

Het grote gevaar van de Japanner, ook nu weer tegen Volendam, kan niet los gezien worden van zijn goede samenwerking met aanvoerder Sem Steijn. De nummer 10 loopt ongelofelijk veel en zorgt er vaak voor dat Ueda vrij komt, of levert hem een belangrijke voorzet. Tegen PSV speelde Steijn niet en scoorde Ueda niet. Nu is het koppeltje weer terug en leveren ze in de eerste helft allebei een doelpunt.

Dat Steijn scoorde zal vast een enorme opluchting voor de aanvoerder geweest zijn. Hij werd afgelopen week gepasseerd door Robin van Persie in de cruciale topper tegen PSV. Tegen Volendam kwam hij gelijk met een antwoord door te scoren: ook voor hem loopt de teller op. Hij staat nu op 6 doelpunten in 10 wedstrijden.

