Ayase Ueda is het goudhaantje van Feyenoord. De topscorer van de VriendenLoterij Eredivisie nam Feyenoord bij de hand en was van cruciaal belang in de 3-1 overwinning op Volendam met zijn twee doelpunten. Feyenoord is nu weer de koploper van de competitie omdat het net een beter doelsaldo heeft dan PSV.

Volendam-trainer Rick Kruys had een muur opgebouwd voor zijn eigen zestien en die Oranje gespoten, Feyenoord wist zich er geen raad mee de eerste twintig minuten. Dat had er ook mee te maken dat Ueda nog niet helemaal op scherp stond. Hij kreeg al direct wat kansen, maar miste deze.

Na twintig minuten was het toch raak voor de topscorer van de Eredivisie. Na een mooie loopactie van Quinten Timber en dito voorzet scoorde de Japanner uit de draai. Hij schoot op spectaculaire wijze raak via de lat en zette Feyenoord op voorsprong.

Sem Steijn

Daarna leek Volendam verslagen, de aanvallen van Feyenoord bleven komen en een volgend doelpunt liet niet lang op zich wachten. Sem Steijn, die vorige week nog op de bank moest plaatsnemen tegen PSV, liet ook van zich horen. De 2-0 was een typische Steijn-goal. Hij stond precies op de juiste plek om de bal van dichtbij in te tikken.

Feyenoord kreeg nog legio kansen, maar scoorde niet. Ook na rust bleef het spel zich voornamelijk afspelen op de helft van Volendam. De Kuip dacht een wereldgoal te aanschouwen van Leo Sauer, die de bal behendig in de kruising werkte, maar er werd gevlagd voor buitenspel.

Doelpunt Volendam

Daarna was het Volendam dat werkelijk uit het niets een doelpunt maakte. Een verloren voorzet werd bij de tweede paal tóch nog binnengewerkt door - wie anders - Henk Veerman. Met nog een half uur op de klok werd de spanning in de wedstrijd teruggebracht. Het zorgde voor een heuse schiettent voor Feyenoord, maar vrijwel ieder schot werd geblokt of tegengehouden door Van Oevelen. Een frustrerend feit voor de Feyenoorders.

Blessure Steijn

Tot overmaat van ramp moest Steijn ook nog eens verplicht naar de kant. Hij ging er na een minuut of 72 bij zitten met wat pijn en kon niet meer verder. Daarna ging Feyenoord door een heel moeilijke fase waarin ze de 2-1 voorsprong eerder aan het verdedigen dan aan het uitbreiden waren.

De paar aanvallen die Volendam nog kon produceren zorgden voor relatief weinig gevaar. En aan ale twijfel kwam al helemaal een eind toen Ueda de 3-1 maakte vlak voor tijd. Daarmee heeft Feyenoord de drie broodnodige punten binnen om met PSV aan kop te gaan in de competitie. Maar makkelijk ging het niet en dat is niet wenselijk richting de Europese week die eraan komt. Feyenoord gaat op bezoek bij Stuttgart.

